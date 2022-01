Cs Reus demana a l'Ajuntament que impulsi mesures per ajudar el sector de l'oci nocturn

La formació també vol que s'apliquin bonificacions fiscals per a les empreses i famílies que fomentin l'ús de les energies renovables i la mobilitat elèctrica

Actualitzada 17/01/2022 a les 12:54

El Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Reus ha proposat a l'Ajuntament que impulsi mesures per ajudar el sector de l'oci nocturn. Segons la seva portaveu municipal, Débora García, «les pèrdues econòmiques són milionàries i la Generalitat els ha donat unes ajudes mínimes, cosa que ha portat el sector de l'oci a la ruïna». Davant d'aquesta situació, Cs portarà al plenari d'aquesta setmana una moció que proposa mesures concretes com que «les discoteques i altres locals puguin modificar la seva llicència per equiparar-la a les dels bars i restaurants».El text també aposta perquè «el consistori reclami al Parlament i al govern de la Generalitat la presentació d'un pla d'ajudes dignes per a l'oci nocturn per tal de garantir la viabilitat d'aquestes empreses».D'altra banda, la formació taronja ha demanat que el consistori «apliqui bonificacions fiscals a les famílies i empreses que fomentin l'ús d'energies renovables i de la mobilitat elèctrica, tal i com permet la llei». Ciutadans aposta per incloure bonificacions de fins al 50% de l'IBI o l'IAE o de fins al 90% de l'Impost de Construccions i Obres per aquells que hagin instal·lat un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics al seu immoble o empresa.