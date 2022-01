4 fils de cables de baixa atenció es van incendiar provocant petites explosions

Ahir, passades les nou del vespre. El cos de Bombers de la Generalitat de Reus va rebre l'avís per un petit incendi al cablejat del Carrer Pubill Oriol.Ràpidament, es van traslladar fins al lloc dels fets dues dotacions del cos, que van comprovar com 4 fils de 4 cables de baixa tensió cremaven.Un cop extingides les flames, es va requerir l'atenció de la companyia elèctrica per tal de revisar el cablejat i garantir la seguretat de la instal·lació.