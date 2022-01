Enlloc dels actes habituals s'organitzarà una exposició amb els elements principals de la festa igual que es va fer l'any passat

Actualitzada 14/01/2022 a les 08:55

Un any més Reus es queda sense Carnaval. Així ho ha decidit la Junta de la Federació Reusenca d'Associacions de Carnaval (FRAC) en una reunió celebrada ahir al vespre. El motiu de la cancel·lació ha estat la situació epidemiològica en la que ens trobem a causa del coronavirus.Segons ha avançat Canal Reus, durant la reunió es va posar sobre la taula ajornar els actes fins al mes de maig, però finalment aquesta opció va quedar descartada. Tot i això, la FRAC no ha descartat poder celebrar alguns dels actes vinculats a la festivitat, com pot ser el Cantaval.

Per tal de poder celebrar d'alguna manera el Carnaval a la capital del Baix Camp, s'organitzarà una exposició amb els elements principals de la festa igual que es va fer l'any passat.