Correus reobre l'oficina central situada a la plaça de la Llibertat de Reus

Després de gairebé dos anys d'obres, l'espai s'ha condicionat per millorar l'accessibilitat dels usuaris

Actualitzada 13/01/2022 a les 21:07

Després de tancar el febrer de 2020 per remodelar les condicions estructurals de l'edifici, l'oficina central de Correus a Reus va reobrir ahir les seves portes. Situada al número 12 de la plaça de la Llibertat, el nou espai ha estat dissenyat per millorar l'atenció i l'accessibilitat dels serveis postals als ciutadans, així com oferir un espai modern on poder fer les operacions amb més comoditat i agilitat.

Les instal·lacions s'adapten al nou concepte d'establiment amb el fet que la companyia aposta per reinventar el model de negoci de la seva extensa xarxa de 2.370 oficines. L'oficina mantindrà l'horari de dilluns a divendres, de 8.30 h. a 20.30 h. D'aquesta manera, es deixarà de prestar servei a les instal·lacions de la plaça de l'Estació, on ha estat ubicada mentre l'oficina central ha estat en obres.

«La transformació de l'edifici de més de setanta anys, comporta un canvi substancial del concepte d'establiment, que evoluciona oferint un ventall més ampli de serveis a la ciutadania, on tot s'orienta a millorar l'experiència dels usuaris, facilitant-los un tracte diferenciat, una atenció més àgil i nous articles a la seva disposició», informava l'empresa en un comunicat.

L'empresa de missatgeria està convertint la seva xarxa d'oficines en centres on la ciutadania pugui fer més operacions en menys temps, com pagar els tributs de diferents entitats amb les quals Correus té signats acords, comprar entrades d'espectacles, o pagar els rebuts de gas, telèfon i electricitat, entre d'altres.