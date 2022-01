Reus adjudicada les obres de rehabilitació del Mas Totosaus

El contracte compta amb un pressupost de 199.900,71 euros

Actualitzada 13/01/2022 a les 11:07

Edifici modernista

L'Ajuntament de Reus ha adjudicat a Construcciones Asensio Sl les obres de rehabilitació de Mas Totosaus, per destinar-lo a espai administratiu. El contracte s'ha adjudicat amb un pressupost de 199.900,71 euros (IVA inclòs), i el termini d'obres fixat és de 8 mesos.El projecte de rehabilitació preveu rehabilitar l'edifici per adaptar-lo a les necessitats del nou ús tot mantenint al màxim l'essència original del mas, que es considera un edifici amb un alt valor patrimonial.Les modificacions més significatives que es faran a l'edifici es centren en garantir la seguretat estructural de l'edifici, fer-lo accessible, i equipar-lo mitjançant la renovació de les instal·lacions.El Mas Totosaus és un maset aïllat projectat l'any 1906 per l'arquitecte reusenc Pere Caselles per a 'Doña Elvira Figueras, viuda de Totosaus'. Es tracta d'un edifici modernista amb un alt interès històric i patrimonial que es troba en procés de catalogació per part de l'Ajuntament de Reus.L'edifici presentava patologies pròpies del pas del temps que afecten tant als seus elements estructurals, com als acabats superficials interiors i exteriors.