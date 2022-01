L'AVV Joan Prim de Reus denuncia els constants furts i estrebades al barri

Ramon Peña, president de l'associació de veïns, assegura que la gent gran és el col·lectiu més vulnerable i afectat pels assalts

Actualitzada 12/01/2022 a les 22:17

El president de l'associació de veïns Joan Prim, Ramon Peña, ha comunicat els nombrosos furts que pateixen els ciutadans d'aquest districte des de poc abans de Nadal. Estirades de bosses de mà, vigilar a la gent gran quan acudeix als caixers dels bancs o passar corrents per agafar els telèfons mòbils de les mans dels vianants, són alguns dels múltiples exemples dels robatoris que s'han anat incrementant a la zona, i els culpables de generar inquietud, por i més inseguretat entre les persones residents, especialment entre la gent gran.

Peña ha assegurat haver notat un augment de casos a partir del desembre, tant pel que li han explicat alguns veïns com pels successos que ha viscut ell mateix a peu de carrer la setmana passada: «Tornant cap a casa, vaig trobar-me amb una senyora molt neguitosa asseguda a un banc. Hi havia una jove acompanyant-la i, alhora, intentant tranquil·litzar-la perquè li acabaven de robar la bossa de mà amb totes les seves coses: claus de casa, telèfon mòbil, la cartera amb alguns diners, targetes, fotografies dels seus nets i el DNI».

Tant el president de l'AAVV com alguns veïns asseguren que «aquí sempre hem patit robatoris, però cada vegada són més sovint». Alguns comerços de la zona també han patit furts, un fet que «per desgràcia és habitual», tal com argumenten alguns empleats d'un supermercat situat al districte. Peña, tanmateix, incideix que la majoria d'aquestes situacions succeeixen a la via pública.

A principis d'aquesta setmana, s'hauria d'haver dut a terme una assemblea veïnal per plasmar dubtes, queixes i millores veïnals, però no es va poder celebrar a causa de les restriccions d'aforament originades per la pandèmia. Segons el president de l'associació veïnal, la covid també ha influït en certes decisions, ja que «moltes persones no han volgut sortir públicament a denunciar perquè tenen doble por i inseguretat: pel rebrot de contagis i per les constants situacions que es viuen al carrer».

Aquesta problemàtica inquieta els veïns de la zona, especialment a la gent gran, els quals cada vegada surten menys al carrer per la incertesa de si els atracaran: «A una veïna li han robat fins a tres vegades, una d'elles gairebé al portal de casa seva. La van haver d'estar vigilant amb continuïtat per conèixer la ruta, ja que van esperar que tornés del banc per assaltar-la quan tornava a casa», ha comentat Peña.

Diferents patrulles de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana han acudit presencialment poc després de rebre les trucades que notificaven aquest tipus de successos, prenent declaració als testimonis i revisant algunes de les càmeres de seguretat de locals que donen visió als carrers més afectats. Segons els veïns, es desconeix si es tracten d'accions individuals o bé grups organitzats: «Encara que et robi una persona sola, la freqüència dels furts dona a pensar que es tracta d'un cercle amb el mateix objectiu en comú», comenta un dels afectats. Peña va reclamar més seguretat a la zona i va fer esment a l'assemblea, la qual esperava poder realitzar tan aviat com es pugui quan la situació millori, per tal de poder quantificar els robatoris.