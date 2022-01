La via que uneix Tarragona i Reus té una velocitat màxima de 100 quilòmetres per hora

Actualitzada 13/01/2022 a les 19:00

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor que va ser enxampat circulant a 194 quilòmetres per hora per la T-11. La via que uneix Tarragona i Reus té una velocitat màxima de 100 quilòmetres per hora.