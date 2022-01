Els jugadors de petanca de la ciutat de Reus es mostren satisfets amb el trasllat de la seu

La majoria dels participants d'aquest joc tradicional són homes d'entre 70 i 90 anys

Actualitzada 12/01/2022 a les 22:27

La nova seu del club de petanca es trasllada al Mas Carandell, una notícia que es va comunicar el passat 30 de desembre amb l'aprovació del projecte. Actualment, les obres estan en procés, en una fase inicial, però, tot i això, els usuaris de les instal·lacions s'han mostrat força contents amb el nou espai pel joc.

A hores d'ara, només hi ha un club d'aquest esport a Reus: el club de petanca d'Hort d'en Simó. «A la ciutat vam arribar a tenir fins a sis clubs de petanca, però amb el pas dels anys molts s'han desfet. Avui en dia, som els únics que continuem existint com a tal a la ciutat. A més estem associats a la Federació Catalana de Petanca», ha explicat Jose Marin, el president del club de petanca Hort d'en Simó.

Segons ha comentat Marin, el recinte del Mas Carandell ja era utilitzat per molts aficionats d'aquest joc abans de l'aprovació del projecte del trasllat de la seu i les respectives instal·lacions a la zona. Aquest fet ha incrementat la visió optimista entre els usuaris de l'espai, ja que «aquí fa molt menys vent que on estàvem, un detall que no només cal valorar quan estàs a l'aire lliure sinó que influeix de manera determinant al joc de la petanca», ha comentat Marin.

En aquest joc hi participen, normalment, homes d'entre 70 i 90 anys, però el president del club de petanca Hort d'en Simó ha comentat que «cada vegada hi participen més dones, moltes d'elles venen també a jugar gairebé cada dia i ens ajuntem tots plegats». Marin ha incidit en la importància d'aquest joc tradicional, el qual considera que està una mica «estigmatitzat» socialment, almenys a Reus: «A Barcelona hi participen molts infants, adolescents i joves. Aquí sembla un esport vàlid només per a la gent gran, tot i que cada vegada intentem animar i motivar més al jovent a conèixer aquest esport i a divertir-se amb nosaltres». El club consta, avui dia, amb 100 membres i la persona més jove té 22 anys.

Els jugadors de petanca acudeixen cada dia a les instal·lacions vora les 15 h. per jugar al voltant de quatre hores, les quals es poden allargar si el temps acompanya i sobretot durant els caps de setmana. El recinte del Mas Carandell comença a condicionar-se, ja que «s'ha mogut la terra, hi ha un forat important que és on traslladaran els lavabos força aviat. Quan arribem per jugar, veiem a treballadors i camions de l'Ajuntament condicionant els conductes d'aigua», ha dit Marin.

Des del club de petanca Horts d'en Simó esperen amb una mirada optimista la continuïtat eficaç d'aquest projecte, el qual consideren que obrirà més portes als jugadors que estan preparant-se per les competicions oficials que es duran a terme a finals de febrer o principis de març, a més d'animar a les noves generacions a conèixer aquest joc i apropar-se a gaudir en equip en un entorn a l'aire lliure més favorable.

El projecte al Mas Carandell

El consistori va aprovar la memòria valorada per condicionar un espai del recinte del Mas Carandell per ubicar-hi l'espai de joc i la seu social del club de petanca de la ciutat, la qual preveu condicionar l'entorn de l'espai, entre el carrer d'Osca i l'avinguda de Saragossa amb paviments i instal·lacions per donar servei a l'edifici. El document fixa un termini d'execució de les obres de quatre mesos i un pressupost de 85.176,58 euros.

En l'actualitat, la zona es troba porxada amb una llosa de formigó armat i pilars metàl·lics. Es farà un tancament pel perímetre amb una doble pell de protecció i decorativa, que donarà personalitat a l'edifici. L'interior es condicionaran els tancaments i el paviment actual. També s'hi instal·larà una font per donar servei als usuaris. A l'exterior s'ampliaran els paviments del perímetre de l'edifici i s'hi ubicarà una zona de terrassa exterior. Just al costat s'hi ubicarà el mòdul de serveis de bany i magatzem de la zona de petanca i es millorarà la instal·lació d'il·luminació actual amb dues columnes davant de la zona de joc.

Els membres del club de petanca esperen amb positivisme la resta del procés de les obres, les quals segons el seu president «avancen favorablement». Desconeixen si el trasllat de la caseta de fusta es farà, ja que «dubtem que la portin fins aquí perquè estèticament trencava amb el disseny de les instal·lacions. Ens van comunicar que seria substituïda per una de xapa», ha comentat Marin.