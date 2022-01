L'Hospital Sant Joan de Reus s'afegeix a la Marató de Donants de Sang de Catalunya

Actualitzada 12/01/2022 a les 08:16

Un any més, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus s'ha afegit, des d'ahir, a la Marató de Donants de Sang de Catalunya 2022, el qual es va iniciar el dissabte 8 de gener i es perllongarà fins al pròxim dia 15.L'horari del Banc de sang de l'hospital de la ciutat és els dimarts, dimecres i dijous de 9 h. a 14 h. Els dimarts i dijous també hi ha disponibilitat de 16 h. fins a les 20 h. Per participar s'ha de ser major d'edat i reservar hora, i es pot fer a través del web donarsang.gencat.cat L'augment de casos de la covid ha provocat l'anul·lació de moltes reserves per donar sang, fet que s'afegeix a la clàssica baixada de les donacions per aquestes dates. Per aquest motiu és tan important que tothom que pugui doni sang i, encara més, per les actuals circumstàncies ocasionades per la pandèmia. Calen més donacions per garantir els tractaments als hospitals i per tenir prou reserves de sang, ja que ara en l'àmbit de Catalunya es disposa d'unes 5.000 unitats de sang, la meitat del que seria normal.La Marató de Donants de Sang de Catalunya, anima a donar a totes aquelles persones que es trobin bé i tinguin ganes de col·laborar a través del lema de la campanya Suma't a la Generació Donant.S'estima que, durant la setmana de la Marató, caldrien al voltant de 10.000 donacions per tornar al ritme d'una situació amb normalitat.El passat any, es van obtenir més de 250.000 donacions, les quals van permetre assegurar tots els tancaments dels malalts.Enguany, la campanya de la Marató, vol fer visible una nova generació, la de Generació Donant, formada per les persones compromeses, generoses i altruistes, sense importar si pertanyen a la generació dels babyboomers, la Z, o la dels millennials, entre d'altres. Amb aquesta idea, la campanya pretén motivar i animar la ciutadania a participar, especialment als col·lectius més joves.Les persones que acudeixin a donar sang, rebran una xapa distintiva del grup Generació Donant. La Marató de Donants de Sang de Catalunya és possible gràcies a la implicació dels principals Ajuntaments, de la Federació Catalana de Donants de Sang i la Creu Roja, entre altres entitats.