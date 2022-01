Èxit de la campanya nadalenca per promocionar Reus

Tot i la pandèmia, la utilització de la pista de gel i de les atraccions firaires han millorat fins un 10% les dades del 2019

Actualitzada 12/01/2022 a les 11:51

La campanya de Nadal per promocionar el comerç, la cultura, les tradicions, el turisme i la restauració de Reus ha estat un èxit. Així ho ha confirmat la regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, que ha assegurat estar «satisfeta» amb els resultats de Reus un Nadal amb Geni.Tot i la pandèmia i les restriccions del moment, les dades es mantenen i, fins i tot, alguns indicadors, com la utilització de la pista de gel i de les atraccions firaires han millorat fins un 10% les dades del 2019, ha explicat Caelles.La campanya ha durat sis setmanes i ha estat impulsada perPromoció de Ciutat. Durant aquests dies, les places Mercadal, Prim, Llibertat i Evarist Fàbregas així com els Mercats de Reus, han estat els principals escenaris d'atracció de visitants i l'extensa oferta comercial i de proximitat.La plaça de la Llibertat ha acollit, un cop més la pista de patinatge sobre gel que ha atret a 15.182 persones entre el 26 de novembre i el 9 de gener. Mentre que el Gremi de Firaires calcula que més de 46.000 nens i nenes han pujat en alguna de les atraccions de fira instal·lades a la mateixa plaça, un 10% més que l'edició del 2019.

Aparcaments municipals

Durant la campanya de Nadal un total de 214.040 usuaris han estacionat als pàrquings municipals, xifra que suposa un índex de rotació diari de 4.756 usuaris. La dada és més baixa respecte la de l'any 2.019 amb 263.364 vehicles i els aparcaments han assolit el complet només en dies i moments puntuals.



Equipaments turístics

Pel que fa als equipaments turístics de la ciutat, el Gaudí Centre ha rebut un total de 1.493 persones sent el públic català el majoritari, mentre que el pavelló dels distingits de l'Institut Pere Mata ha rebut 755 visitants.



Aquest any la «Casa del Vermut i del Vi» de l'Estació Enològica s'ha afegit als indrets visitables de la ciutat durant la campanya de Nadal i ha comptat amb 246 persones que han visitat l'espai. La visita guiada a la «Ruta del Modernisme. Reus 1900», ha comptat amb 79 persones.