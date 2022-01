Reus intensificarà la vigilància contra els propietaris incívics de gossos

Des del consistori asseguren que han augmentat les actes aixecades per dejeccions i miccions respecte l'any 2020

Actualitzada 11/01/2022 a les 12:20

Zones d'esbarjo

La Guàrdia Urbana de Reus iniciarà una campanya per conscienciar als propietaris de gossos perquè compleixin l'ordenança de Civisme de la ciutat i per tant recullin els excrements o remullin les miccions dels seus animals. Des del consistori reusenc recorden que l'incompliment de la normativa pot suposar sancions de fins a 800 euros, en el cas de no recollir els excrements.L'alcalde, Carles Pellicer, i la regidora de Seguretat, Convivència i Civisme, Dolors Vázquez, han explicat en roda de premsa que han augmentat les actes aixecades per la Guàrdia Urbana de Reus per miccions, dejeccions i altres infraccions respecte l'any 2020. En total s'han obert 313 actes, de les quals 104 corresponen a dejeccions (5 més que el 2020), 31 a miccions (+27) i 178 a altres (com no portar morrió, no formar part del cens animal o no portar al gos lligat, etc). D'aquestes, s'han aplicat 31 sancions.Per aquest motiu, Pellicer i Vázquez han reclamat «responsabilitat i respecte a l'ordenança de civisme, ja que és imprescindible per a la convivència de tothom».Reus hi ha uns 12.000 gossos censats i la normativa contempla que han de dur xip i estar censats. L'ordenança obliga als propietaris a recollir les dejeccions i miccions quan surten al carrer amb els seus animals, tenint en compte que poden suposar fins a 4.000 litres i 2.500 quilos al dia respectivament. Actualment, els serveis de neteja municipals recullen una mitjana de 150 defecacions cada dia.La ciutat de Reus té habilitades set grans zones d'esbarjo i alliberament per a gossos, que es troben ubicades a diferents parcs o terrenys municipals. Aquestes es troben als carrers: Maria Aurèlia Capmany, Doctor Claudi Tricaz Arnillas, Vilafranca del Penedès, a la Plaça de Joaquim Sorolla, al Parc de Sant Jordi, a la Plaça de Lluís Buñuel i al carrer del President Tarradelles.