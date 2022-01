L'aeroport de Reus tanca el 2021 amb 158.886 passatgers, un 84,8% menys que al 2019

Actualitzada 11/01/2022 a les 13:24

L'aeroport de Reus va tancar el 2021 amb 158.886 passatgers, xifra que suposa un 84,8% menys que el 2019, l'últim any abans de la pandèmia, segons les dades publicades per Aena. En canvi, si es compara amb el 2020, un any molt marcat pel confinament i per la caiguda de la mobilitat, el nombre de viatgers es va disparar un 302,7%.Pel que fa la xifra d'operacions, se'n van registrar 14.606, és a dir, un 17,4% menys que al 2019 i un 16,8% més que l'any anterior, mentre que en tot l'any no es va registrar moviment en vols de càrrega. Al desembre, només es van comptabilitzar 249 passatgers, un 90,1% menys que al 2019 i un 37,1% menys que el 2020; i es van registrar 809 operacions, un 28,8% més que el 2019 i un 16,6% més que el 2020.