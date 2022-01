Els talls de llum intermitents persisteixen a quatre zones de la ciutat de Reus

Els barris Fortuny, Juroca, Pastoreta i Mas Iglesias són els afectats per un problema que ocasiona dificultats als negocis, sobretot a la restauració

Actualitzada 10/01/2022 a les 21:53

Quatre barris de Reus pateixen des del passat mes d'octubre talls de llum de manera continuada, els quals fins a la setmana passada van manifestar-se. Els barris Fortuny, Pastoreta, Mas Iglesias i Juroca desconeixen el motiu d'aquesta problemàtica que els afecta tant en l'àmbit particular a les seves llars com professionalment als comerços dels diferents districtes.

La presidenta de l'associació de veïns del barri Fortuny, Cori Balaña, ha apuntat que «a finals d'octubre, vam arribar a patir com a tres vegades el tall de subministrament elèctric en una mateixa setmana», un fet que va cridar l'atenció dels veïns i que, progressivament, va afectar altres zones de la ciutat. La incertesa amb l'assumpte va generar dubtes i fins i tot queixes entre els veïns dels diferents districtes, els quals van patir l'últim episodi un dia abans de Reis.

Des de llavors, aquest fet ha persistit de manera constant, causant alhora una crispació en la gent que hi viu i treballa en les diferents zones afectades de diferents maneres. Sergio Justicia és un dels responsables de la cafeteria Mirador, ubicada a l'avinguda de Pere el Cerimoniós, i ha expressat com aquests talls han afectat notablement el seu negoci: «La situació actual de la restauració no està sent gens fàcil amb la pandèmia, però l'últim que necessitàvem era no poder acabar de servir plats als clients per la incertesa de no saber quan tornaríem a tenir llum».

Aquesta situació comporta per la majoria de negocis de les diferents zones una afectació econòmica: «Aquest problema es repeteix com a mínim un cop cada setmana, de vegades ocorre al matí, altres a la tarda o fins i tot a la nit, no obstant mai saps quan podrà esclatar ni quant de temps durarà», comenta Justicia.

Altres restauradors de les zones coincideixen amb aquest argument, com el cas d'una treballadora del bar La Giofina, situat al carrer de Miami, qui ha incidit que els talls «passen cada vegada més sovint i totes les neveres, congeladors, expositors, forns, fregidores i fins i tot les mateixes caixes registradores funcionen amb electricitat. Hi ha hagut dies que aquestes irrupcions d'energia han durat més de mitja hora i en conseqüència hem perdut molta feina». Jordi Fernández, un treballador del restaurant La Salseta, a l'avinguda de Sant Bernat Calvó, ha fet esment a la intensitat d'aquest problema: «Nosaltres no hem patit fins ara talls com a tal, tanmateix sí que és cert que farà dues setmanes que notem que la potència de la llum ha baixat, fa pampallugues en certs moments quan abans no passava».

El president de l'associació veïnal del barri Juroca, Manuel Villalba, ha comunicat a aquesta redacció que «em vaig assabentar per la meva dona, qui em va comentar que havia marxat la llum diverses vegades, tot i això, cap veí a la zona m'ha traslladat queixes per tal d'intentar notificar a la companyia i fer els tràmits necessaris». Balaña assegura haver traslladat el tema a la regidoria, després d'haver-hi posat en comú l'assumpte amb els presidents de les associacions veïnals de La Pastoreta i Mas Iglesias. El consistori ha comunicat que «s'està investigant i parlant amb Endesa», per tal de conèixer el motiu d'aquest succés.