Els fantasmes del Palau ens miren

Sara Dalmau exposa al Centre de Lectura de Reus 'Restes del Palau Fortuny Madrazo a Venècia'

Actualitzada 10/01/2022 a les 19:35

Aquest dilluns s'ha inaugurat al Vestíbul del Centre de Lectura de Reus l'exposició Restes del palau Fortuny Madrazo a Venècia, de Sara Dalmau Sans. Es tracta d'una exposició formada per deu peces que giren al voltant de la memòria de Marià Fortuny i de Madrazo (Granada, 1871-Venècia, 1949), fill del pintor reusenc Marià Fortuny i Marsal, i Cecília de Madrazo, i per tant net del també pintor Federico de Madrazo.

L'autora de la mostra, l'artista i escriptora Sara Dalmau, es confessa admiradora de l'obra i la figura de Fortuny Madrazo, qui va ser pintor, escenògraf i dissenyador tèxtil i industrial. «Tot el que tocava dins del món de l'art ho feia bé», assegura Dalmau.

Després de la mort del pare, quan ell tenia només tres anys, Marià Fortuny Madrazo se'n va anar a viure a París amb la seva mare. Més endavant, es traslladaria a Venècia, on va instal·lar el seu taller al palau Pesaro degli Orfei. A la seva mort, el palau va ser donat a la ciutat, i en l'actualitat acull el Museu Fortuny.

Va ser precisament aquest edifici el que va desencadenar el procés creatiu de l'artista, tal com ella mateixa explica: «Vaig fer la reflexió que, quan una persona mor, no només desapareix i ja està, sinó que també marxa el personatge i tot el que l'envolta, i vaig pensar que fins i tot el mateix palau hauria entrat en un estat de pena per la pèrdua de Fortuny Madrazo».

A partir d'aquí, l'artista va imaginar el palau com un lloc ple de fantasmes tristos. Recuperant porticons i altres elements d'edificis abandonats, ha reconstruït tot aquest univers, representant les cares i les mirades dels habitants del palau venecià, des del personal del servei fins a la mare, la germana i la dona de Fortuny Madrazo. «He volgut reivindicar el fet que els fantasmes del palau també tenien dret a sentir la pena d'haver perdut aquest gran home, i que, d'alguna manera, el palau sencer se'n va ressentir», subratlla Dalmau.

Sara Dalmau Sans, establerta a l'Argilaga, ha participat en prop de quaranta exposicions en una gran varietat d'espais singulars, des de l'hotel Ritz fins al Monestir de Santes Creus, passant per restaurants, botigues o perruqueries, sempre presentant sèries motivades per la seva predilecció pel món natural, la figura humana i les històries femenines.

L'exposició Restes del Palau Fortuny Madrazo a Venècia es podrà visitar al vestíbul del Centre de Lectura de Reus (Carrer Major, 15) fins al 6 de febrer, en horari de dilluns a divendres de 17 a 21 h. i dissabtes de 10 a 14 h. L'entrada a la sala és gratuïta.

D'altra banda, el pròxim dissabte 29 de gener, a les 11.30 h. i en el mateix espai, Sara Dalmau presentarà el seu últim treball literari, Trobades, converses i contes amb animalons, un llibre de relats que recull una seixantena d'històries del món animal, i que també compta amb il·lustracions fetes per la mateixa autora.