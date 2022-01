Els Mossos d'Esquadra l'han multat amb 1.000 euros

Actualitzada 11/01/2022 a les 09:59

Els Mossos d'Esquadra van denunciar un home per circular per la C-14 a Reus amb una taxa d'alcoholèmia d'1,42 mg/l, 5 vegades més que la taxa permesa. L'home, de 39 anys, va patir un accident tot sol dijous passat a conseqüència del seu estat quan circulava per aquesta via.Segons la policia catalana, en tractar-se d'un vehicle no motor només se'l pot denunciar administrativament. Els agents l'han multat amb 1.000 euros.