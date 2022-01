Balanç positiu i bones xifres de participació pel Nadal Multiesportiu de Reus

Bona part de les activitats ha superat el 60% d'afluència i alguns esports han arribat al 100%

El Nadal Multiesportiu de Reus, l'alternativa de lleure i esportiva portada a terme per la regidoria d'Esports i Reus Esport i Lleure al llarg dels matins de les vacances de Nadal per completar l'oferta d'oci a la ciutat en aquest període festiu, ha obtingut un balanç molt positiu per part dels participants, segons es desprèn de l'enquesta de satisfacció realitzada un cop contemplades les activitats. El 90% dels enquestats ha valorat de manera molt positiva tant el nombre d'activitats com el funcionament d'aquestes. Quant a la participació, una bona part de les activitats ofertades ha superat el 60% d'afluència i fins i tot en alguns dels esports s'ha arribat al 100% de la capacitat.

Les activitats esportives programades, dirigides al públic infantil i juvenil, han volgut apropar als més joves els hàbits saludables i el coneixement de nous esports. Aquestes es van organitzar de forma descentralitzada, a les instal·lacions esportives municipals i indrets a l'aire lliure, per adaptar-se a les mesures sanitàries vigents i també es van extremar les mesures de prevenció, amb la supervisió dels inscrits per accedir a les instal·lacions, les distàncies de seguretat, la neteja, el ratis d'afluència... etc. Puntualment, es van produir baixes respecte a les inscripcions realitzades inicialment degut a confinaments. En aquest context, el 87% dels participants ha valorat molt positivament les mesures de prevenció en les activitats.

Pel que fa als esports amb més seguiment i més ben valorats, han estat el voleibol, que es va dur a terme al nou polilleuger Joan Rebull els dies 3 i 4 de gener, seguit d'activitats com el futbol sala, el patinatge, l'activitat familiar de jocs de pistes al passeig de la Boca de la Mina, o el tennis taula realitzat a les instal·lacions pròpies del Club Tennis Taula Ganxets de Reus.

El regidor d'Esports, Pep Cuerba, considera que «el Nadal Multiesportiu ha suposat una bona alternativa d'oci i esport en l'actual moment de la pandèmia. Una situació que esperem que l'any vinent ja s'hagi superat i què, en qualsevol cas, s'afrontarà amb la tranquil·litat d'oferir les activitats adequades a cada moment».