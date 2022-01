Adif adjudica la redacció del projecte de l'estació Reus-Bellissens

Es preveu que la infraestructura tingui dos mòduls un de cara a la ciutat i l'altre, al campus Bellissens, amb dues andanes i un pas inferior entre ells

Actualitzada 11/01/2022 a les 13:12

Adif ha adjudicat el contracte de serveis i assistència tècnica per a la redacció dels projectes bàsic i de construcció de la nova estació de Reus-Bellissens, segons informa l'Administrador d'Infraestructures.El contracte s'ha adjudicat a l'empresa Ingérop T3 per 350.000 euros, amb un termini de redacció de quinze mesos.L'estació s'aixecarà al sud-est de Reus, a l'entorn del punt quilomètric 90/175 de la línia de ferrocarril convencional Miraflores-Sant Vicenç de Calders.Aquesta nova infraestructura s'inclou en les actuacions prioritàries del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 i s'emmarca en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).Segons els estudis de demanda que maneja Adif, l'estació registrarà 1.400 viatgers diaris, que podrien duplicar-se el 2030, una vegada consolidat el desenvolupament urbà de la zona.L'estació, molt propera al campus universitari Bellissens de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i a l'hospital de Sant Joan, prestarà servei per a trànsit de rodalies i se suma a la del nord-est, que cobreix rodalies i mitja distància.La redacció del projecte ha de definir les obres i treballs necessaris per construir la nova estació.Està previst que tingui dos mòduls arquitectònics diferenciats un de cara a la ciutat i l'altre, al campus Bellissens, amb dues andanes i un pas inferior entre ells.El projecte també comprèn la urbanització de l'entorn, en el qual destaca una plaça d'accés per als vianants amb zona de parada de taxis, autobusos i vehicles particulars que s'aturin puntualment per portar o recollir passatgers.A més, es potenciarà la intermodalitat amb altres noves maneres de transport sostenibles com patinets, motos elèctriques i vehicles compartits.