La Generalitat avala la commemoració de l'Any Gabriel Ferrater aquest 2022

Es commemora el centenari del naixement a Reus del poeta, traductor, crític i lingüista

Actualitzada 10/01/2022 a les 15:21

El passat 21 de desembre, el Govern de la Generalitat de Catalunya va fer pública la commemoració del centenari del naixement a Reus del poeta, traductor, crític i lingüista Gabriel Ferrater, que s'escau aquest any 2022.Amb aquest anunci, Les Biblioteques Municipals de Reus valoren molt satisfactòriament tota la tasca que s'ha fet durant l'any 2021 amb el programa «Pròleg any Gabriel Ferrater», ja que ha fet que més de 5.000 persones, moltes d'elles joves, hagin pres consciència de la proximitat de la figura i obra de Gabriel Ferrater. A més a més algunes de les activitats produïdes (per les quals s'ha rebut el suport de la Diputació de Tarragona i l'assessorament de l'Associació Gosar Poder) ara poden ser presents a tot Catalunya.Cada any i amb l'objectiu de posar en relleu, recordar i divulgar la memòria de fets i persones que han estat transcendents en el patrimoni col·lectiu català, la Comissió de Commemoracions de la Generalitat acorda quins són i els diferents departaments que els gestionaran. De l'Any Gabriel Ferrater i Soler n'és el responsable de desenvolupar les actuacions commemoratives el Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus i l'Ajuntament de Sant Cugat. N'és el Comissari Jordi Cornudella, poeta, crític i curador de l'obra de Gabriel Ferrater, que també ha estat membre del jurat del Premi de Narrativa Ciutat de Reus, «Diré el que em fuig»La «Zona ferrater» del web de les biblioteques, recull tota la programació. El primer acte de l'any es farà aquesta mateixa tarda, a les 18:30 h amb la sessió del Club de Poesia dedicada a 'Les dones i els dies', de Gabriel Ferrater. El club es reuneix un dilluns al mes a la Biblioteca Central Xavier Amororós i el coordina la poetessa Montse Farrés.