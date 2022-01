L'AAVV El Pinar prendrà accions envers el soterrament de les torres

El president de l'associació de veïns assegura que hi haurà mobilitzacions i actuacions si el consistori no aporta alguna solució durant aquest 2022

El Pinar iniciarà una sèrie de mesures aquest 2022 a causa de la històrica problemàtica de les torres elèctriques instal·lades des de fa més de 50 anys a la zona. Incideixen que prendran accions, tant legals com de mobilització ciutadana, si l'assumpte no s'intenta resoldre d'una vegada i rebre alguna alternativa o resposta efectiva per part de l'Ajuntament de Reus.

Anton Sotorra, president de l'associació de veïns de la urbanització El Pinar, assegura que el consistori està complint una il·legalitat institucional pel fet de permetre l'edificació al costat de torres d'alta tensió, tant fa 60 anys com actualment sense haver resolt aquest problema: «Molts veïns es pregunten si abans de morir veuran el problema resolt, fa massa temps que convivim amb això».

Segons comenta Sotorra, l'Ajuntament els hi dóna respostes «a compte gotes» i que, un cop aquestes arriben, després es prorroguen constantment, un fet que ha esgotat a la resta de residents de la zona, els quals ja han formalitzat queixes anteriorment o les penjades de pancartes que avui dia es troben arreu de tota la urbanització, entre d'altres.

Els veïns «no veuen la llum al final del túnel» amb una situació que els persegueix després d'una constant insistència per tal que s'iniciïn les obres de soterrament de les torres d'alta tensió. Per aquest motiu, han decidit que si enguany no es planteja una alternativa o bé formalitza una solució, realitzaran una mobilització i tampoc descarten l'opció de «prendre accions, de tota mena, perquè l'Ajuntament respongui seriosament», comenta Sotorra.

«Patim un 40% d'electricitat que es consumeix a la ciutat pel pas que hi ha damunt de les nostres cases, vora unes 300, i ningú ha fet res en deu anys», ha expressat el president de l'associació de veïns de la urbanització. Sotorra també ha criticat al govern municipal per la «sensació d'abandonament i desinterès» que perceben els veïns del Pinar, ja que «el consistori prefereix parar atenció en altres assumptes com invertir en nou parc de lliscament en comptes de mirar de solucionar problemes més importants» i afegeix que «si això passés al centre de la ciutat, hi hauria un procediment ràpid i efectiu».

L'Ajuntament va donar resposta durant l'abril de 2021, després que el març del mateix any els veïns de la zona van començar a penjar els cartells i pancartes reivindicatives per tal de fer visible la reclamació del soterrament de la línia d'alta tensió. En aquell moment, el consistori va sostenir que la Generalitat era la clau per pressupostar la part corresponent de l'obra i, així, també incloure-ho dins del Pla d'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya.

Els veïns lamenten que les torres elèctriques portin més de 50 anys sense haver estat soterrades i que l'obra s'hauria pogut iniciar fa més de 10 anys i, en conseqüència, ja estaria acabada. L'entitat va apressar el consistori per crear la partida econòmica i negociar amb la Generalitat i, així, poder dur a terme les obres en dos anys, un gest que per ara no ha donat resultats visibles i que si no ocorre durant aquest 2022, hi haurà diversos procediments per tal de «no perdre més la salut i el temps», diu Sotorra.