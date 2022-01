Els botiguers de Reus preveuen una campanya d'inici de rebaixes positiva

Els negocis de proximitat apliquen descomptes que oscil·len entre el 40% i 60% en el començament d'aquesta jornada de compres

Els comerciants de Reus creuen que l'inici de la campanya de rebaixes d'enguany serà realment positiva, tot i les influències que encara comporta la pandèmia. Molts negocis locals ofereixen descomptes d'entre el 40% i el 60% aplicats ja al principi d'aquestes jornades que comencen avui i que duraran, aproximadament, fins a la primera setmana de març.

Un cop passades les festes de Nadal i totes les celebracions familiars, enguany limitades per les restriccions a causa de la covid, arriben les rebaixes, unes dates també molt esperades i desitjades per aquelles persones que es volen donar algun o diversos capricis a un preu molt més assequible que la resta de l'any. Aquest 2022, l'inici de la campanya de descomptes coincideix en divendres i amb un cap de setmana que s'allargarà obrint aquest diumenge, un fet que «incrementa l'esperança, molt positiva, en les vendes» segons comenta Meritxell Barberà, presidenta de la Unió de botiguers de la ciutat.

Els negocis locals ofereixen descomptes d'entre un 40% i 60% aplicats ja en l'inici de la campanya, unes reduccions que es podran augmentar progressivament durant el període de rebaixes. «Hi haurà ofertes de tota mena, però a Reus podem presumir de tenir producte de qualitat i a un preu ajustat molt bo, a més d'un teixit empresarial emprenedor que està constantment donant resposta a aquelles coses que vol el client», expressa Jacint Pallejà, president d'El tomb de Reus.

Sectors com el tèxtil i la moda són els que tenen major previsió de venda, de forma prèvia, ja que «durant les festes es venen joguines, articles de decoració o molt dolç i alimentació en general, però quan més roba es compra és durant els períodes de rebaixes», assegura Pallejà qui també manté una perspectiva d'èxit en aquesta edició.

Tot i les conseqüències que encara s'arrosseguen per la pandèmia i les respectives restriccions, el comerç de proximitat insisteix en la lluita constant que han de realitzar i alhora patir per tirar endavant: «Les accions de cada dia són les que dibuixen el futur. Cada clic que fem des de casa provoca el tancament d'un comerç més, si això continua amb aquest ritme cada vegada tancaran més negocis, i no només al centre de la ciutat i les zones comercials de la mateixa», comentava Barberà. Pallejà, en canvi, no està tan d'acord amb aquest punt de vista de la presidenta de la Unió de botiguers de Reus, ja que considera l'obertura i tancament de locals com «un senyal de moviment constant que aporta sensació de vitalitat i, fins i tot, innovació a la ciutat».

La pandèmia ha estat un afegit més en l'afectació a les vendes dels negocis locals pel fet que moltes persones no s'animin tant a sortir de manera presencial a comprar, però no ha estat l'únic motiu. «La pujada del preu de la llum arriba a un nivell estratosfèric que, juntament amb els lloguers, cada vegada costa més mantenir els negocis», comenta Barberà qui, alhora, incideix en la importància d'anar als comerços de proximitat, un fet al qual Pallejà també dóna suport: «Apostem pel contacte directe, que la gent pugui acudir i ser assessorada in situ».