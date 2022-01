Els tortells de Reis tradicionals segueixen triomfant a Reus, però més petits

Les restriccions limiten les trobades familiars a només deu persones durant les festes

Actualitzada 04/01/2022 a les 21:53

Els rebosters i flequers artesanals de Reus coincideixen que els tortells de Reis tradicionals tenen més sortida que els de nata o trufa, tot i les afectacions que la pandèmia continua provocant al sector.

Segons expressen els artesans, enguany el nivell de venda es manté de forma favorable perquè noten a la gent més participativa i amb més il·lusió respecte a l'any passat, tot i seguir amb les complicacions sanitàries a causa de les noves variants de la covid i la prorrogació de les restriccions, la qual entrarà en vigor divendres.

Susana Caelles, gerent de la pastisseria Caelles, ha comentat que «des de fa uns tres anys, es ven més quantitat de tortells, però amb una reducció de mida», un argument que comparteixen tant Albert Poy, pastisser i responsable de la confiteria Poy, com Xavier Pamies, forner i un dels gerents del forn Sistaré, qui recalca que «els tortells petits i mitjans tenen més sortida actualment». Poy afegeix que la pandèmia hi ha influït notablement en aquest aspecte: «Amb les restriccions aplicades poc abans de Nadal, el nombre de persones que es poden reunir ha quedat força limitat i, per tant, comprar un tortell gran no tindrà massa sentit».

La quantitat que s'arriba a produir d'aquest dolç particular del final de les festes de Nadal és una mica incert, ja que molts clients els encarreguen amb cert marge i d'altres acudeixen als forns i pastisseries a l'últim moment per adquirir-los. Tot i això, es treballa a un ritme accelerat i amb l'experiència en previsió d'altres anys durant els dies previs a la Cavalcada dels Reis Mags. «Entre ahir i avui s'han pogut arribar produir al voltant de 1.000 tortells, dels quals un 10% poden ser de nata o trufa», ha explicat Poy qui, tot i tenir neveres per conservar aquest tipus de farciment del dolç, admet que el tradicional de massapà, crema o cabell d'àngel segueix sent el més sol·licitats.

Pamies insisteix a mantenir la tradició i la qualitat de l'elaboració artesanal, innovant amb petits detalls, però incidint en posar un valor afegit que transcendeix més enllà del preu final d'un producte: «Un tortell té unes 48 hores de feina manual al darrere, on la matèria primera és de qualitat i també costosa».

Altres aspectes com la pujada del preu de la llum han afectat al sector. Segons Poy «la situació és insostenible, t'arribes a plantejar si el que guanyaràs en dates tan assenyalades realment compensa amb les factures abismals que hem de pagar».