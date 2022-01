Els Reis Mags porten regals als nens i nenes ingressats a l'Hospital Sant Joan de Reus

Els Mags d'Orient han accedit al pati interior on donen le finestres de les habitacions de pediatria per saludar la canalla

Actualitzada 05/01/2022 a les 19:09

La tarda d'aquest dimecres, com és tradicional, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut la visita dels Reis Mags d'Orient. Per tal que els més petits poguessin participar de la visita i alhora es complissin les mesures de seguretat derivades de la Covid-19, Ses Majestats han accedit al pati interior on donen les finestres de les habitacions de l'àrea de pediatria i des d'allí han saludat als nens i nenes, que els han pogut veure a través dels vidres. Mentrestant, el personal d'infermeria ha repartit els regals arribats de l'Orient entre els més petits.