Reus es prepara per rebre els Reis d'Orient

Durant la cavalcada, que seguirà el recorregut habitual, es llençaran tres tones i mitja de caramels

Actualitzada 04/01/2022 a les 15:36

Reus ho té ja tot a punt per a la Cavalcada de Reis d'aquest 2022, una trobada amb els Reis d'Orient excepcional a causa de la situació de la pandèmia i de les mesures sanitàries decretades per tal de garantir la seguretat de totes les persones.

La Cavalcada de Reis de Reus manté el mateix recorregut tradicional que els altres anys i, com a novetat, incorpora l'ús de la mascareta per a tots els participants, inclòs el públic. La Cavalcada començarà a les 18:30h, després que els Reis arribaran a la plaça d'Anton Borrell a les 16:30h, on seran rebuts per l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, i el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens. Tot seguit, visitaran la zona de pediatria de l'Hospital Sant Joan de Reus.

El recorregut de la Cavalcada de Reis 2022 serà el següent: carrer Ample, plaça de la Llibertat, avinguda Prat de la Riba, avinguda President Companys, carrer Sant Joan, raval de Jesús, raval de Martí Folguera, raval de Robuster, raval de Sant Pere, plaça de la Sang, raval del Pallol, plaça Catalunya, raval de Santa Anna, carrer Salvador Espriu, carrer de l'Amargura i en arribar a la plaça del Pintor Fortuny, només els Reis damunt les bigues romanes i el seu seguici seguirà pel carrer Llovera i Monterols fins a la plaça del Mercadal.

Des de l'Ajuntament i per tal de garantir la seguretat de la Cavalcada es demana que els nens i nenes no baixin de les voreres i, en no poder mantenir la distànica entre el públic, tothom haurà de portar mascareta. Per col·laborar en la seguretat de l'esdeveniment, patges, músics i tots els participants a la Cavalcada també portaran mascareta.

Afectacions de mobilitat

Durant la jornada del 5 de gener es preveuen incidències de mobilitat a tots els carrers i espais públics afectats per la Cavalcada de Reis, tant dels vials per on transcorrerà com per espais adjacents.

Mentre durin les restriccions de trànsit amb motiu de la Cavalcada, es veurà afectat el servei de Reus Transport. Quan es restableixi la circulació, els autobusos tornaran al recorregut habitual.

Campanyes i adhesions

Com en els darrers anys, l'Institut Municipal Reus Cultura s'ha adherit a la campanya «Cap infant celíac sense caramels» promoguda per l'Associació Celíacs de Catalunya, garantint que tots els caramels que es repartiran, tant a la recollida de cartes com a la cavalcada, seran sense gluten.

En aquest sentit, en total es repartiran tres tones i mitja de caramels de sabors diferents.