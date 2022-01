El mercat d'artesania de Reus nota la influència de la pandèmia

Els artesans agraeixen poder seguir venent, tot i les nombroses dificultats que pateix el sector

Actualitzada 03/01/2022 a les 21:07

El mercat d'artesania, situat a la plaça d'Evarist Fàbregas, nota una important afectació de la pandèmia en l'edició d'enguany. Els artesans mantenen l'esperança en aquests últims dies de les festes de Nadal. Tindran les seves paradetes obertes fins demà dimecres, 5 de gener, en horari de 10 h. a 14h. i de 16.30 h. a 21 h.

S'ha notat una influència envers les vendes i l'assistència del públic, una participació on la pandèmia ha tingut un paper determinant. «Abans del pont hi havia més gent pel carrer, sortien a passejar i sempre algú, tard o d'hora, es parava a mirar i comprar alguna cosa, però des de l'aplicació de les restriccions la gent no s'anima tant», comenta Glenda Guerrero, responsable del mercat d'artesania. El temps és també un factor força rellevant que influeix força en les jornades d'uns treballadors que es troben a l'aire lliure, on els dies de vent, fred i pluja hi ha menys clients.

Aquesta tradicional fira fa uns 30 anys que se celebra a Reus: la plaça del Mercadal era l'ubicació on s'instal·lava durant els seus inicis, més tard van romandre a una carpa coberta a la plaça Llibertat i des de fa uns vuit anys s'instal·la a la plaça d'Evarist Fàbregas. Entre les paradetes destaquen productes fets a mà com figures de ceràmica, joguines de fusta, articles de cosmètica natural, com sabons i cremes o objectes de vidre, entre d'altres.

Guerrero insisteix en la constant innovació que han de fer per intentar mantenir els negocis: «L'artesania cada vegada està menys valorada perquè dediques molt de temps i esforç per vendre poc i no guanyar massa», tot i l'agraïment al públic fidel que tenen. També va fer esment a les poques facilitats que tenen al sector, ja que «cada vegada és menys senzill burocràticament, necessitem més requisits i permisos i, al final, la majoria de vegades, som entre nosaltres qui ens ajudem per gestionar-ho».