L'AAVV del barri del Carme espera que es reactivi la comissió

La zona arrossega un pla d'obres des de fa 18 anys, el qual caldria actualitzar per tal de poder renovar la imatge del districte

Actualitzada 02/01/2022 a les 22:18

L'Associació de veïns del barri del Carme continua demanant a l'Ajuntament de Reus més suport i ajuda a la seva zona, i insisteix especialment en les millores per connectar els 47 carrers que formen la zona, l'actualització del pla d'obres que arrosseguen des de fa 18 anys o la necessària reforma dels habitatges existents que es troben en mal estat per la seva antiguitat, entre d'altres.

La comissió ja va demanar al consistori una resolució definitiva sobre aquest pla d'obres, el qual es va presentar l'any 2000 i va ser aprovat quatre anys després. Des de llavors, les actuacions executades envers la remodelació urbanística d'aquesta zona han estat lentes i poc notables, per això els veïns insisteixen en el suport per part del consistori, amb un finançament adequat per tal d'evitar més expropiacions i enderrocaments d'habitatges.

L'Associació veïnal continua demanant a l'Ajuntament que accepti la petició per tal de poder obrir pas als carrers que l'any 1503 formaven l'antic nucli central de Reus, connectant les vies per millorar la comunicació, no només en la zona sinó amb la resta de la ciutat, especialment al carrer Sant Jaume, carrer del Vent i la zona del Vapor Vell. Fa dos anys que els veïns dialoguen amb l'Ajuntament de Reus per tal que es reformin els habitatges ja que «hi ha molts edificis vells i en mal estat que necessiten reformes, nosaltres no volem que s'enderroquin edificis per fer-ne de nous», explica Josep Machado, president de l'associació de veïns del barri del Carme.

La reunió, prevista pel passat mes de setembre, no es va poder dur a terme a causa de la pandèmia tal i com ha expressat el president de l'associació veïnal, qui ha incidit que el fet de no disposar d'un espai condicionat al barri on poder reunir veïns, famílies afectades i ciutadania ha complicat la situació envers la pandèmia per juntar més de 100 persones i poder posar en comú els aspectes del pla així com conèixer la resta de propostes participatives. Aquest fet ha endarrerit la reunió, la qual «es realitzarà, com a molt tard, al mes de febrer», segons ha expressat Machado. Fins que no es dugui a terme l'esmentada assemblea, no es podrà definir la partida pressupostària ni les subvencions corresponents pel barri que demana un canvi d'imatge i millores de convivència.