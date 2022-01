El PSC de Reus denuncia que només s'ha rebut el 8% de la maquinària nova de neteja

El portaveu del PSC, Andreu Martín, ha criticat que «no es parla de quan entraran en funcionament»

Actualitzada 03/01/2022 a les 13:11

La setmana passada l'Ajuntament de Reus va presentar les noves màquines que disposarà el servei de recollida de residus de la ciutat. El portaveu del PSC, Andreu Martín, ha criticat que «no és en absolut una bona notícia, ja que no es parla de quan entraran en funcionament».«Fa molt temps que es va adjudicar la licitació del nou contracte, però encara no ha estat suficient perquè els treballadors puguin exercir la seva feina amb dignitat», assegura Martín, qui critica que «ara, abans d'acabar l'any s'han volgut fer la foto i per lluir la poca maquinària que ha arribat, l'ensenyaran per la Cavalcada de Reis, ens sembla lamentable«. A més, segons ha pogut informa el PSC en un comunicat, l'Ajuntament ha comunicat que ha arribat el 25% de la maquinària nova, però la realitat només ho ha fet un 8%.A més, per al portaveu socialista, aquesta situació ha portat als treballadors a «fer un esforç davant una licitació del nou concurs que ha estat un desastre i que no podia ser pitjor, ja que els treballadors han hagut de suportar treballar sense material per mantenir la ciutat amb certa dignitat».