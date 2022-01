Cues a les portes del Parc Sant Jordi per lliurar la carta als Patges Reials

Els nens i familiars van esperar amb paciència i amb molta il·lusió l'accés al recinte

Actualitzada 02/01/2022 a les 21:50

Els Patges Reials van recollir ahir una gran quantitat de cartes per part dels nens de la ciutat. El Parc Sant Jordi va estar, novament, l'escenari triat per l'acte en el qual, ja de bon matí, hi va haver una llarga cua per tal d'accedir-hi.

L'accés, a través de l'entrada del parc que hi ha situada al carrer General Moragues, va comptar amb una multitud de persones de bon matí, formant una cua que donava la volta a la cantonada de la mateixa via. Tot i que els infants van haver d'esperar una bona estona, en companyia dels seus pares i altres familiars, per poder entregar les seves, finalment van aconseguir amb alegria el seu objectiu.

Els Patges Reials, els quals es trobaven dins del Parc Sant Jordi de 10 h. a 13.30 h. i, a la tarda, de 16.30 h. a 20.30 h. del vespre, esperen recollir més cartes durant els pròxims dies abans de la cavalcada dels Reis de l'Orient, la qual es durà a terme la tarda del dimecres 5 de gener, ja que també estaran al Parc Sant Jordi durant avui dilluns i demà, dimarts 4 de gener, dins del mateix horari que ahir: de 10 h. a 13.30 h. i de 16.30 h. a 20.30 h.

La resta de la programació

Des de l'arribada dels Patges Reials el passat 29 de desembre, la màgia de les festes de Nadal i la il·lusió dels més petits segueix omplint la capital del Baix Camp, amb un programa que continua en aquests primers dies del nou any amb activitats pensades, especialment, pels infants.

La Ludoteca al Gaudí Centre és un exemple d'aquests tallers per a nens de quatre a 12 anys on, a través de la realització de diferents treballs manuals, es podran apropar i conèixer el Modernisme de l'arquitecte reusenc Antoni Gaudí. Aquesta activitat creativa i experimental també es va realitzar ahir diumenge, però encara compta amb unes jornades més previstes per demà i dimecres 5 de gener.

També es compta amb altres actes com, per exemple, l'activitat de Pinta't la cara, enfocada al públic infantil i la qual es podrà realitzar al Mercat Central demà, dimarts 4 de gener, a partir de les 10.30 h. Dimecres 5 de gener, a banda de l'esperada arribada dels Reis de l'Orient, prevista a les 16.30 h. a la plaça d'Antoni Borrell, hi haurà un espectacle de màgia amb el Mag Nebur, vora les 11 h. al Mercat del Carrilet.