Els veïns del barri Sol i Vista de Reus es queixen que els parterres continuen buits

Provoquen caigudes i l'associació veïnal espera una solució des del mes de maig

Actualitzada 30/12/2021 a les 21:24

Els veïns del barri reusenc Sol i Vista es queixen dels forats que hi ha a diversos carrers propers a l'escola pública Cèlia Artiga, ubicada en aquesta zona relativament propera al Polígon Industrial Agro-Reus. Des del passat mes de maig, tant l'escola com l'associació de veïns d'aquest districte en el qual viuen més de 550 habitants, van reclamar al consistori una solució que, fins ara, no ha arribat.

Els parterres dels arbres han quedat amb les soques dels arbres que es van talar al voltant dels carrers propers al col·legi, sobretot al de Josep Iglésies Fort. Amb molts habitatges unifamiliars en la urbanització i l'escola pública Cèlia Artiga al costat, els veïns asseguren que han estat molts els casos d'ensopegades d'infants i d'adults pel desnivell que ara presenta la vorera.

El col·legi ja va sol·licitar a l'Ajuntament de Reus que es tapessin els espais de vorera que, des de la tala dels arbres, entorpeixen el pas.

Ana Belen Castaño, presidenta de l'associació de veïns del barri Sol i Vista, afirma que fa temps que demanen una solució: «Entenem que això va a diferents ritmes i que, potser, no ho podríem tenir arreglat poques setmanes després de demanar-ho, però des del maig fins ara, els nens han començat un nou curs escolar i seguim amb el mateix problema». Durant les passades Convivències amb l'alcalde que es van dur a terme recentment en aquesta zona, es va incidir amb la problemàtica dels forats que han quedat als parterres. «Personalment, no sé si molestaven els arbres que hi havia plantats, però després de treure'ls, no pot quedar el carrer descobert, ja que s'han ensopegat molts nens i nenes a les entrades i sortides de l'escola i una senyora gran va caure i es va fer mal», comenta Castaño qui, de nou, trasllada la queixa que fa set mesos arrosseguen. La presidenta de l'associació veïnal també ha destacat que «en aquestes jornades de diàleg amb l'alcalde, vam obtenir respostes força ràpides i amb actuacions eficients» com, per exemple, el cas de col·locar papereres noves per tota la urbanització o la instal·lació de llum al pàrquing, el qual «estava molt fosc i no donava massa seguretat a la nit», ha explicat Castaño.