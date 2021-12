L'Hospital Sant Joan de Reus restringeix l'entrada d'acompanyants davant l'augment de casos de covid-19

Es permet el confinament amb el pacient però l'acompanyant confinat no podrà sortir de l'habitació

Actualitzada 30/12/2021 a les 10:53

A partir d'avui dijous, 30 de desembre, l'Hospital restringeix la presència d'acompanyants a tot el centre com a mesura preventiva davant l'augment de casos de covid-19 i la situació epidemiològica de Catalunya. Aquestes mesures s'aniran actualitzant en funció de les circumstàncies. Durant aquest temps, l'equip assistencial informarà diàriament el pacient del seu estat i, en els casos que sigui necessari, aquesta informació es comunicarà als familiars o a l'acompanyant de referència.La presència de l'acompanyant només serà possible en casos excepcionals (pacients pediàtrics, sala de parts, pacients amb discapacitat o amb targeta Cuida'm, nounats i en situacions de final de vida) i prèvia valoració per part de l'equip assistencial.D'altra banda, es permet el confinament amb el pacient, autoritzat per l'equip assistencial responsable del pacient, però l'acompanyant confinat no podrà sortir de l'habitació mentre el pacient estigui ingressat.Així mateix, es disposa del telèfon 663 044 578 al servei dels familiars dels pacients ingressats, que està operatiu tots els dies de la setmana entre les 8 i les 20 hores.També, es mantenen les mesures de prevenció establertes per a la circulació de persones com un circuit d'entrada i un altre de sortida, amb indicadors al terra, cintes de separació i dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les portes d'entrada i als accessos a les diferents àrees.