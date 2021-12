Detingut per pegar un jove a Reus al crit de «maricón»

L'agressió va tenir lloc la Nit de Nadal i la víctima és veí de l'agressor

Actualitzada 30/12/2021 a les 17:07

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un jove que la nit del passat dia 24 va copejar un altre a Reus al crit de «maricón».El detingut, un jove de 28 anys que és veí de la víctima, de 26, ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte d'odi, segons ha informat la policia catalana.L'agressió es va produir a les 23.30 hores del passat dia 24 al carrer Galió de Reus, quan l'ara detingut va copejar la víctima cridant-lo «maricón».La víctima va denunciar els fets quatre dies després davant els Mossos d'Esquadra, que l'han detingut avui com a presumpte autor d'un delicte d'odi.Al seu perfil de Twitter, els Mossos han dit que «la teva denúncia és clau» per «poder investigar aquest tipus de fets» (en referència a les agressions per orientació sexual i identitat de gènere).En aquest sentit, la policia catalana ha fet aquesta crida: «Ajuda'ns i digues prou a la violència i a totes les formes de discriminació per orientació sexual».