Aprovat el projecte per traslladar la seu social del club de petanca de Reus

La nova seu s'ubicarà al recinte del Mas Carandell

Actualitzada 30/12/2021 a les 15:38

L'Ajuntament de Reus ha aprovat la memòria valorada per condicionar un espai del recinte del Mas Carandell per ubicar-hi l'espai de joc i la seu social del club de petanca de la ciutat, que actualment es troba en un mòdul prefabricat a la zona del parc dels Capellans. La memòria valorada preveu condicionar l'entorn de l'espai, entre el carrer d'Osca i l'avinguda de Saragossa amb paviments i instal·lacions per donar servei a l'edifici. El document fixa un termini d'execució de les obres de 4 mesos i un pressupost de 85.176,58 euros

Per tal de protegir el terreny de joc de la petanca, per la ubicació d'una pista poliesportiva que hi ha a les instal·lacions de Mas Carandell, s'instal·larà una tanca.

En l'actualitat la zona on es vol ubicar l'espai per a l'agrupació de la petanca, es troba porxada amb una llosa de formigó armat i pilars metàl·lics. A la zona del porxo es farà un tancament pel perímetre amb una doble pell de protecció i decorativa, que donarà personalitat a l'edifici. L'interior es condicionaran els tancaments i el paviment actual. S'hi ubicarà una zona amb neveres i un taulell i les neveres.

A l'exterior s'ampliaran els paviments del perímetre de l'edifici i s'hi ubicarà una zona de terrassa exterior també pavimentada. Just al costat s'hi ubicarà el mòdul de serveis de bany i magatzem.

També s'hi instal·larà una font que servirà per donar servei als usuaris de la zona de petanca; i es millorarà la instal·lació d'il·luminació actual instal·lant dues columnes davant de la zona de joc.