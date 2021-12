La Fira Centre Comercial serà punt de recollida dels dorsals

Actualitzada 29/12/2021 a les 11:20

Després de l'edició de l'any passat realitzada de manera virtual pel covid, torna la cursa de Sant Silvestre de Reus i ho fa amb el patrocini de La Fira Centre Comercial que, a més, serà punt de recollida dels dorsals.Des d'aquest dimarts i fins el mateix dijous dia 31 de desembre, els participants poden passar per l'estand d'inscripcions que s'ha instal·lat a la Planta Baixa del Centre Comercial, on se'ls entregarà el seu dorsal i una samarreta commemorativa personalitzada per La Fira.Enguany, i per motius de seguretat, s'ha desplaçat la sortida per tal que els participants estiguin més espaiats ampliant un petit tram a l'avinguda Onze de setembre però, com marca la tradició, el punt de sortida i el d'arribada són la Plaça de l'Univers, tot just davant de La Fira, Centre Comercial gestionat per SILICIUS, la SOCIMI de el Grup Mazabi especialitzada en la compra i Gestió d'Actius.L'estand d'inscripcions i lliurament de dorsals i samarretes, estarà obert el dia 28 de 16.00h a 21.00h, els dies 29 i 30 de 9.00h a 21.00h i el dia 31 de 9.00h a 14.00h. La tradicional cursa de Sant Silvestre, que enguany arriba a la seva tretzena edició, té un recorregut de 5 quilometres i permet participar-hi a un gran ventall de gent, des dels més petits fins al més grans, passant per famílies senceres que se sumen a aquest esdeveniment esportiu que és l'últim de l'any.