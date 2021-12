Reus incorpora més d'un centenar de nous vehicles de neteja

Entre els aparells n'hi ha d'elèctrics, propulsats per gas o de baix consum d'aigua

Actualitzada 29/12/2021 a les 12:02

L'Ajuntament de Reus ha presentat aquest dimecres els nous vehicles del servei de neteja viària i recollida de residus, que es posaran en servei de manera imminent. El consistori ha fet un nou contracte que contempla una inversió en maquinària d'uns 5,4 MEUR per a la neteja viària i d'uns 5,1 MEUR per a la recollida de residus. Els aparells que entren en funcionament són un turisme, 35 vehicles auxiliars, cinc furgonetes, disset camions de recollida, dinou escombradores, quatre furgons hidronetejadors, sis recol·lectors de càrrega lateral i disset vehicles per a les tasques de reg. Entre aquests hi ha vehicles elèctrics, propulsats amb gas o de baix consum d'aigua.