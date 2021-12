L'Ajuntament de Reus estudia instal·lar un espai escènic al parc Sant Jordi

Emmarcat dins el compliment del Pla d'Acció Municipal, es preveu potenciar les gran àrees verdes de la capital del Baix Camp

Actualitzada 28/12/2021 a les 21:12

El consistori ha encarregat l'estudi per la instal·lació d'un espai escènic dins de la reforma del parc Sant Jordi de la ciutat. El projecte es troba dins del marc del compliment del Pla d'Acció Municipal, el qual preveu potenciar les grans àrees i els espais verds de Reus.

Marina Berastegui, regidora d'Urbanisme i Mobilitat, afirma que el pla que s'encarrega és «un document tècnic que ens ha de servir per reflexionar sobre com ha de ser el parc del futur i concretar-ne les actuacions necessàries». El document ha d'incloure un avantprojecte per a la implantació d'un espai escènic a la plaça d'Anton Borrell.

L'àmbit del Pla d'Actuació té una superfície aproximada de 21.098 metres quadrats. Dins del Pla d'Acció hi haurà una diagnosis que analitzarà la situació actual del parc, un estudi d'accessos i límits, un altre estudi de la connectivitat longitudinal i transversal i, finalment, un estudi per a la implantació d'un espai escènic. A més, es farà una detecció d'altres punts d'actuació i propostes de millora i es farà un anàlisi econòmic d'inversió.

En relació al nou espai escènic a l'aire lliure, el pla preveu que aquest sigui multifuncional i versàtil, apte per a espectacles programats, i d'altres d'espontanis, de música, dansa o teatre a més dels actes actuals que es realitzen, com la Festa Major o la implantació del circ sense deixar de ser un parc i no pas un auditori. En les propostes també es valoraran els accesos, el fet que el recinte es pugui tancar davant de certs esdeveniments però sense deixar de ser públic i obert a la ciutadania.

Finalment es tindrà en compte el programa per la promoció cultural així com les preexigències per conservar l'arbrat en bon estat.