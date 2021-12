Els jocs tradicionals i de taula són els més venuts arran de la pandèmia

Moltes botigues de joguines de Reus destaquen els puzles i els jocs clàssics com els més sol·licitats a les cartes als Reis Mags

Actualitzada 28/12/2021 a les 20:29

Les botigues de joguines de Reus tenen molta feina per tal d'ajudar a preparar tots aquells regals que els nens i nenes encomanen en les seves cartes als Reis Mags i els puzles i jocs tradicionals són els més sol·licitats enguany.

L'inici del confinament va obligar a tothom passar tres mesos tancats a casa, un fet que va portar coses positives com passar més temps amb la família i jugar per tal d'entretenir-se durant tant de temps. Va ser llavors quan els jocs de taula van tornar a agafar sentit d'entre les caixes que els guardaven, ja que les noves generacions d'infants acostumen a preferir aparells electrònics abans que una partida al Trivial.

Aquest segon any de pandèmia, tot i les recents complicacions i restriccions aplicades poc abans de les festes, el sector manté l'esperança i la il·lusió de mantenir el ritme de vendes de joguines com fins ara i de poder recuperar així l'essència dels joguets tradicionals tot i haver-hi una clara demanda en novetats que varien segons l'any. «Els jocs de taula, familiars i educatius s'han duplicat arran de l'inici de la pandèmia, sobretot des que vam estar confinats», ha explicat Javier Segú, propietari de la botiga Joguines Segú, ubicada al Carrer Llovera.

Tot i haver-hi molta demanda de les joguines de moda, algunes fins i tot esgotades, com les nines Rainbow, un porquet interactiu anomenat My Little Pig Pet o bé articles relacionats amb videojocs com el Among Us, Minecraft o Fortnite, entre d'altres, els jocs de taula, puzles i joguines de caràcter més tradicional destaquen notablement enguany, segons comenta Meritxell Barberà, gerent de la botiga Tomàs Barberà situada a la plaça del Mercadal: «Nosaltres venem una joguina més clàssica i educativa, majoritàriament de fusta i que potencia la creativitat dels infants».

Els productes de sagues com Harry Potter, Star Wars o Pokémon són apostes segures que costen molt que passin de moda i, cada any, les figures, llibres, material escolar, peluixos o múltiples accessoris d'aquestes tenen sortida a les botigues de joguines on, també, la gent demana articles una mica peculiars: «Jocs familiars com el Cacachaf, una espècie de Twister on l'objectiu principal és no xafar un excrement de plàstic» n'és un exemple, tal com comenta entre riures Javier Segú, .

També hi ha més inclusivitat envers el gènere, sense fer tantes distincions a l'hora de comprar, i més cooperativitat: «Tenim jocs que no tenen guanyador i es tracta d'arribar a un resultat en comú o bé nines amb síndrome de Down, per exemple», comenta Barberà.

Actualment, la campanya de Nadal s'avança força al calendari. Durant el mes de novembre, juntament amb descomptes especials que es fan en campanyes com el Black-Friday, ajuda a mantenir les vendes estables, però «encara no arriben al ritme d'abans de la pandèmia» segons comenta Pau Salvadó, director de la botiga Joguines Somnis Reus al Pallol, qui també recalca l'afectació al sector per la baixa natalitat. «Els infants sempre voldran joguines per molt que la tecnologia hi sigui present, però si cada vegada hi ha menys nens hi haurà joguines que no es vendran al mateix ritme», afegeix.