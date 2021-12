Qui vol passar la tarda amb Pau Casals?

La Biblioteca Xavier Amorós de Reus ha programat l'espectacle 'Pau Casals: El col·leccionista de Pipes'

Actualitzada 27/12/2021 a les 19:33

El violoncel·lista vendrellenc Pau Casals va ser un gran col·leccionista d'art. Al llarg de la seva vida va anar adquirint obres d'autors com Ramon Casas, Joaquim Mir o Santiago Rusiñol, i la seva col·lecció artística es conserva a la Vil·la Museu Pau Casals del Vendrell, on Casals hi tenia la seva llar principal. Però, a més de col·leccionar art, Pau Casals també tenia una bona col·lecció de pipes. Aquests objectes són, precisament, el fil conductor de Pau Casals: El col·leccionista de Pipes, un conte en format de llibre amb CD editat per Bellaterra Música, i escrit per l'autora Anna Obiols. El llibre ens presenta la vida d'aquest gran músic a través de la seva col·lecció de pipes. Amb aquest fil conductor, petits i grans poden reviure els moments de la vida de Pau Casals i, a la vegada, descobrir el violoncel gràcies a la interpretació de diverses peces.

El conte forma part de la col·lecció Grans músics i Grans homes, una sèrie pensada per donar a conèixer al públic infantil els grans intèrprets de la història de la música, tant des del seu vessant més humà com des de la seva obra. La publicació inclou un CD amb la narració dramatitzada del conte i també un testimoni sonor del gran violoncelista català, amb peces tan emblemàtiques com El cant dels ocells (Popular catalana), El vol del borinot (N. Rimsky-Korsakov) o el Nocturn en Mi b Op.9. núm.2 (F. Chopin).

Prenent com a punt de partida aquesta publicació, la Biblioteca Xavier Amorós de Reus ha programat pel dia 29 de desembre, dins del cicle Contes a Cau d'Orella, la sessió especial Pau Casals: El col·leccionista de Pipes. Es tracta d'un espectacle musical per a tota la família, en el qual l'actriu Clara del Ruste, amb l'acompanyament de la violoncel·lista Júlia Pérez Luque, interpreten de forma divertida i lúdica el conte homònim.

Conèixer el geni

L'acció s'emmarca en el suport que dona la Diputació de Tarragona a la Fundació Pau Casals, gràcies al qual s'han reeditat 300 exemplars del llibre infantil per tal de difondre el llegat musical i humà de Pau Casals entre les noves generacions, i que seran distribuïts per les Biblioteques de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

L'espectacle Pau Casals: El col·leccionista de Pipes, inspirat en el citat llibre, es realitzarà en diverses biblioteques del territori, per tal d'apropar la figura de Pau Casals al públic familiar.

A la ciutat de Reus, l'espectacle forma part d'una programació especial que s'emmarca en el programa d'activitats de les festes de Nadal. L'espectacle sobre Pau Casals començarà a les 17.30 h. i serà la darrera sessió de contes de l'any. A partir del 12 de gener, es programaran noves sessions.

Pau Casals (El Vendrell, 1876-San Juan de Puerto Rico, 1973), és un dels catalans més universals i influents del segle XX. Va ser violoncel·lista, director d'orquestra, compositor, humanista i un ferm lluitador per la llibertat i la democràcia.