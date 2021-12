Els barris demanen la descentralització del Nadal a Reus

Els veïns es queixen per l'abandonament i falta d'atenció a les zones ubicades fora de les localitzacions atractives de la ciutat

Actualitzada 27/12/2021 a les 20:26

Nombroses associacions de veïns han exposat queixes envers la situació «d'abandonament» que reben els barris envers les festes de Nadal, unes celebracions que són presents al centre de la ciutat, però que, en molts casos, no arriba a palpar-se tant l'ambient festiu com les activitats organitzades per aquestes dates a la resta de zones de la capital del Baix Camp.

Candelaria Flores, presidenta de l'associació de veïns de La Pastoreta, ha insistit molt amb la percepció que tenen els veïns: «Generalment, m'arriben comentaris, propostes i queixes de molts tipus i de temes interessants alhora que diferents, però amb el tema de Nadal es magnifica un concepte en el qual jo, particularment, coincideixo bastant i és que de vegades sembla que els barris només existim i formem part de la ciutat quan interessa», ha comunicat la portaveu de l'associació veïnal. Paral·lelament, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, Marcos Massó ha expressat que «és comprensible que el centre de la ciutat tingui més importància, no només a Reus sinó a qualsevol altra localitat, ja que vulguem o no els llocs atractius pels turistes i també ciutadans ubiquen a aquestes zones».

Dues de les queixes més notables amb l'àmbit de Nadal a Reus i que no ha arribat en igualtat de condicions a diferents zones de la ciutat és la programació d'activitats i la decoració, especialment amb la il·luminació: «La majoria dels carrers dels barris estan il·luminats pels comerços de la zona» explica Flores, qui a més afegeix que «enlluernar la ciutat costa molts diners, i més ara amb la constant pujada de la llum, però amb tot el que s'inverteix es podria renovar algun estel dels pocs que tenim per tal de no deixar una estampa trista a certs carrers».

Massó, que a més de ser el president de la FAVR és el de l'associació de veïns d'Aigües Verds, coincideix amb l'argument de Flores insistint, però, que «cada barri té la seva il·luminació característica i, en molts casos, es manté gràcies als comerços de la zona perquè l'ajuntament no abasta tot».

Algunes de les activitats programades per les festes també provoquen descontent entre els veïns de les zones no massa properes al centre: «Als barris venen de manera molt puntual a realitzar algun taller pels nens perquè nosaltres anem darrere i ho demanem, si no la majoria ha de desplaçar-se al centre per poder conèixer i gaudir dels espais condicionats i els actes que es fan» comenta la presidenta de l'associació de veïns de La Pastoreta.

Massó, en canvi, fa especial esmena a la participació dels veïns de les associacions en moltes de les activitats que s'organitzen: «Molts fullets han recollit les cartes dels nens i nenes de diferents zones, a més de comptar amb l'ajuda de joves, voluntaris, dels barris per fer altres tasques com tallers de treballs manuals pels infants».

Neteja i Seguretat

A banda de la sensació «d'abandonament» per les festes de Nadal, els veïns insisteixen amb altres aspectes que persegueixen de forma constant durant la resta de l'any i que ara, amb les celebracions per mig, agreugen el nivell de problemàtica als carrers de les diferents zones: «A la nit es genera més inseguretat a la via pública, molts carrers no tenen fanals i tenir més llums als carrers és necessari tant a Nadal com la resta de l'any» assegura el president de la FAVR.

La neteja és un altre tema que genera debat entre els veïns: «Mantenir Reus net és cosa de tots: l'ajuntament necessita reforçar equipaments, material i personal, però la ciutadania també ha de ser més generosa i cívica i no haver d'esperar patir sancions que l'obliguin a contribuir» explica Flores qui insisteix en la idea que «el consistori pugui premiar o compensar d'alguna manera als veïns que practiquen mesures per mantenir la ciutat neta i segura» amb gestos com la recollida d'excrements dels gossos quan es treuen a passejar al carrer, fomentar el reciclatge o dipositar la brossa dins dels contenidors i en els horaris establerts per fer-ho, entre altres exemples.