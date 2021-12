Casa Navàs organitza una visita especial amb concert per l'Any Nou

S'oferirà una visita teatralitzada i un concert de jazz amb aperitiu

Començar l'Any Nou envoltat de modernisme, bona música i productes de la terra. Aquesta és la proposta que ha organitzat Casa Navàs, que per aquestes festes ha recuperat la Visita concert d'Any Nou. En l'inici de 2021, s'estrenava aquesta proposta i ara s'oferirà de nou. Serà aquest diumenge i es faran dos passis, un a dos quarts de 6 de la tarda i l'altre a les 7.L'activitat està dividida en dues parts. En la primera, Benjamin Miguel, Manu Barroso i Neus Ceballos, de la companyia Producciones Lucky & Luke, interpretaran a Pere Ferré, el cap d'obres de la construcció de la Casa Navàs; Marcel Pons, l'encarregat de la botiga, i Roser Serra, la governanta de la casa, per a explicar als assistents els secrets de la guapa del Mercadal, en un muntatge únic que només es podrà gaudir aquest dia.La segona part de la proposta serà un concert en clau nadalenc ofert per Angie Rodríguez Trio. Un dels membres de la formació, el saxofonista Ivan Sáez, explica que interpretaran «un repertori delicat i íntim, molt pensat per aquestes dates». Cançons com Have Yourself a Little Christmas o El Noi de la Mare, sempre en clau de jazz, no hi faltaran. Tampoc clàssics com What a Wonderful World de Louis Armstrong. «Volem transmetre optimisme, esperança i pau», assegura Sáez.Un piscolabis nadalenc, gentilesa de Torrons Vicenç i la Pastisseria Huguet, maridat amb els vins Secrets de la Casa Navàs, del Celler Clos Galena, i Vermuts Miró, arrodonirà la proposta.