Reus obre la convocatòria per adjudicar els horts urbans del barri Gaudí i de Sol i Vista

Actualitzada 27/12/2021 a les 11:25

L'Ajuntament de Reus ha obert la convocatòria per adjudicar les lliscències per a l'ús dels 23 horts urbans de titularitat municipal ubicats al raval de Sol i Vista, i els 10 al carrer de Magda Folch i Solà, al barri Gaudí. Òscar Subirats, regidor de Salut i Ciutadania afirma que «amb aquesta convocatòria posem a disposició de la ciutadania el conjunt d'horts urbans municipals de que disposa la ciutat. L'activitat vinculada amb els horts urbans pren especial relleu en el context actual perquè fomenta pràctiques saludables molt rellevants i necessaris per millorar la salut: activitat física, millora d'hàbits alimentaris amb el consum d'aliments frescos; així com beneficies directes en el seu benestar emocional. Alhora, els horts urbans generen espais relacionals que promouen la cohesió social».

La convocatòria es va publicat al BOPT del 21 de desembre, i el termini per presentar sol·licituds acaba 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació. Els criteris de selecció tenen en compte la proximitat dels sol·licitants als horts (amb més puntuació per als veïns del barri) i els ingressos (amb més puntuació per als sol·licitants de menys ingressos). Igualment, els sol·licitants han de tenir complerts els 60 anys en el moment de la sol·licitud.

D'acord als reglament que regula l'ús dels horts, aquests espais es destinaran exclusivament al conreu agrícola amb destinació a l'autoconsum. Excepcionalment es podran cedir productes de l'hort a entitats sense ànim de lucre per fi nalitats socials o benèfiques.

Les llicències d'ús privatiu de cadascun dels horts s'atorgaran per un període de 3 anys, prorrogable per dues anualitats més.