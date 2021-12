Reus obre el nou espai d'esbarjo per a gossos del parc de Mas Iglesias

L'Ajuntament ha obert aquest espai en una nova zona del parc en atenció a les queixes veïnals per les molèsties que generava la proximitat de l'espai amb els habitatges propers

Actualitzada 23/12/2021 a les 16:32

L'Ajuntament de Reus ha obert aquest dijous, 22 de desembre el nou parc per a gossos del parc de Mas Iglesias. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el regidor de Desenvolupament Urbà i Via Pública, Hispòlit Monseny, han visitat les noves instal·lacions acomopanyat de representants de l'associació de veïns de la zona.



L'Ajuntament ha obert el nou espai en una altra zona del parc i tancarà avui mateix les instal·lacions que hi havia fins ara obertes. La reubicació s'ha fet en atenció a les queixes veïnals per les molèsties que generava la proximitat de l'espai per a gossos amb els habitatges propers al parc.

El nou espai per a gossos té una superfície d'uns 800m2. Les Brigades Municipals han fet tasques d'arranjament del terreny i d'instal·lació d'una font, bancs, papereres i elements de jocs per als gossos. Està pendent la instal·lació d'enllumenat, que es farà en el propers dies.

L'Ajuntament té habitilitats set grans zones d'esbarjo i alliberament per a gossos, que es troben ubicades a diferents parcs o terrenys municipals. En aquests espais tancats els animals poden fer exercici amb seguretat i també es recorda als usuaris la responsabilitat que han de tenir a l'hora d'utilitzar-los.