El plenari aprova definitivament els pressupostos de Reus per al 2022

El plenari, realitzat ahir i amb una duració de set hores i mitja, calcula tenir una disminució d'ingressos del 36,23%.

Actualitzada 22/12/2021 a les 21:41

El Ple Municipal va aprovar definitivament ahir l'autoesmena, presentada pel mateix govern de Reus, dels Pressupostos municipals de 2022, jutament amb l'expedient. La modificació dels comptes inclou la disminució d'ingressos a conseqüència del nou sistema de càlcul de la Plusvàlua i l'increment d'ingressos de resultes de l'augment de participació de la ciutat en la cessió dels tributs de l'Estat.

El consistori calcula que aquesta modificació suposa una disminució d'ingressos del 36,23%, és a dir, uns 1,4 milions d'euros del pressupost aprovat, la qual cosa suposa un impacte neutre en les finances municipals. Aquesta modificació i aprovació permet al consistori iniciar l'exercici amb equilibri pressupostari.

També es va aprovar el Pla de Mesures Antifrau, un requisit imprescindible perquè l'Ajuntament pugui accedir als Fons Next Generation per tal de garantir, i declarar, que els fons s'han utilitzat conforme les normes aplicables. L'objectiu és establir els principis en matèria antifrau, anticorrupció i evitar conflictes d'interessos en relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR). L'estructura del pla consta de quatre elements antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.

El Ple del consistori també va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024, un document que inclou les subvencions que preveu atorgar l'ajuntament des de les diferents regidories, departaments i organismes autònoms. Aquest pla defineix els objectius estratègics per cada àrea de gestió on s'indiquen les finalitats de cada línia, la previsió dels seus costos i els indicadors d'assoliment dels objectius.

També s'han incorporat les subvencions directes concedides, nominatives i excepcionals, que s'ajusten als punts definits per cada àrea municipal. El document citat estableix l'ajust de les subvencions pel consistori i els seus organismes, així com les consignacions pressupostàries que siguin aprovades s'hauran d'ajustar als objectius del pla en cada moment. Només es podran aprovar línies de subvenció no previstes quan es justifiqui la necessitat d'enfrontar una activitat de foment d'utilitat pública o d'interès social.

Mocions i propostes del ple

Entre les mocions de l'Alcaldia, els serveis d'Hisenda, Generals o de Territori i Urbanisme, es van debatre diferents propostes i mocions durant les set hores i mitja de plenari.

Andreu Martín, portaveu del PSC, va insistir en la necessitat d'una línia d'autobusos que connectin els barris amb els serveis hospitalaris a la ciutat, una moció que la CUP va recolzar insistint, però, en les condicions dels treballadors del servei de transport públic i urbà de Reus.

La proposta per fomentar el sistema de la Formació Professional i reduir, així, l'abandonament escolar juntament amb l'ús de la llengua catalana a les aules, van estar dels temes que més es van debatre. «L'ús del català no hauria de ser un conflicte, no es defensa cap trinxera ni bàndol», va comentar el portaveu del PSC a Reus. Marta Llorens, portaveu de la CUP, va insistir que «moltes vegades s'abandonen més de la meitat de cursos d'FP no tant perquè els joves no els hi agradi el que han volgut començar a estudiar, sinó per la clara falta d'una orientació educativa prèvia i un suport psicològic constant». Llorens també va mencionar el cas Innova durant el plenari: «Encara estem esperant explicacions del consistori sobre les peces de Traiber».

A causa de la situació actual de la pandèmia i les noves mesures i restriccions aplicades des de dilluns passat a Catalunya, la sessió ordinària del Ple municipal, que va tenir lloc ahir de 9 h. a 18.30 hores, es va dur a terme de manera telemàtica.

Prostitució a l'Av. de Salou

El grup municipal de Cs va formular quatre preguntes respecte a la prostitució que s'exerceix a l'avinguda de Salou durant el ple municipal. Débora García, portaveu del grup Ciutadans a Reus, va qüestionar el grau d'execució actual dels tres acords que es van aprovar en la moció de Ciutadans presentada al ple del 4 de desembre de 2015.

A més a més, va preguntar al govern municipal «si coneixen les vegades en les quals la Guàrdia Urbana ha hagut d'acudir a alguna de les zones afectades», juntament amb les possibles mesures que el consistori aplicaria per canviar la situació envers el tema o si aquest està al corrent de les baralles i situacions derivades per la prostitució a la urbanització Pàmies, els barris Fortuny i Bellissens i les Parcel·les Casas.

«La problemàtica persisteix, tant pel dia com a la nit, i genera molt mala imatge pels residents i possibles turistes a més d'incomodar els infants que presencien la prostitució al carrer o escenes com discussions i baralles, de vegades violentes», va comentar García.

Dolors Vázquez, regidora delegada de Seguretat i Convivència, va dir que «enguany s'han tramitat 117 actes al Departament de Benestar Social del consistori» i també va incidir que «entenem que l'acció policial no ha de ser l'única en poder resoldre aquest problema». Vázquez assegura que es continua atenent a la ciutadania que demanda aquestes situacions per tal d'intentar donar solucions efectives envers el tema.