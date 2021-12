Astafanias presenta el nou calendari

L'associació està formada per famílies amb fills amb discapacitats intel·lectuals i de desenvolupament

Dotze mesos i dotze fotografies d'infants i joves que proclamen que Un somriure val més que mil paraules protagonitzen el Calendari 2022 d'Astafanias, l'associació que acull a les famílies amb fills amb discapacitats intel·lectuals i de desenvolupament (DID) de les comarques tarragonines des de l'any 1966. «Malgrat les mascaretes, al calendari d'aquest any hem volgut ensenyar boques i somriures, perquè tothom està una mica trist i afectat pel que està passant, però el somriure que tenen els nostres nens és molt sincer i bonic», explica Alexandra Salor, presidenta d'Astafanias. El calendari té un preu de 5 euros, que es destinaran a programes de l'associació, la qual ofereix els serveis d'Assessorament social i jurídic, Suport a les famílies i Formació. El calendari es pot comprar a través de la pàgina web d'Astafanias i també a la seva seu social (plaça del General Prim, 8), els dimarts de 18 a 20 h.

Sota el paraigua d'Astafanias s'apleguen actualment prop de 130 famílies, però el nombre d'associats, explica, l'Alexandra, va creixent: «Sempre hi ha nous diagnosticats i el que està passant últimament és que hem notat que la salut mental s'està normalitzant, cada vegada se'n parla més, i les famílies demanen ajuda més aviat. D'alguna manera i, malgrat el dolor que puguin sentir els pares i mares, sembla que s'està normalitzant el fet que existeixen diversitats funcionals».

Aquest mateix mes de desembre, l'associació està treballant en un projecte pioner que desenvoluparien juntament amb els Serveis Territorials de Dret Social de Tarragona. Es tracta de la Guia de Vida per les persones amb Discapacitat, un material informatiu per als pares i mares de nens amb discapacitat que els orienti sobre el camí que tenen per davant. «Les persones sense discapacitat tenim una línia de la vida molt clara i normalitzada, anem a la llar d'infants, a l'escola, estudiem, fem formació professional o anem a la universitat, després treballem i formem una família. Però les persones amb discapacitat no tenen aquesta línia. Les famílies es troben amb noms, llocs i professionals que no han sentit mai, com ara CDIAP, vetlladora, Beca Mec, Transició a la vida adulta, Places respir, etc.». Per la seva experiència personal, l'Alexandra explica que, en aquest punt, els adults poden sentir-se tristos i sols, amb la sensació de no saber com ajudar els seus fills. «Per tot plegat, volem elaborar un tríptic que es pugui descarregar a la web i que inclogui tota aquesta informació». En el projecte, comptarien amb la col·laboració d'un gran amic d'Astafanias, l'il·lustrador Miguel Gallardo, pare d'una nena amb TEA i autor del best-seller Maria i jo. «Volem visualitzar i normalitzar que les persones amb discapacitat també tenen un camí important per recórrer a la vida juntament amb la resta de la societat. Pensem que aquest tríptic pot ajudar molt a les famílies i alleugerir la seva preocupació», conclou l'Alexandra.