Actualitzada 22/12/2021 a les 11:16

El Departament de Salut obrirà aquest dijous un nou punt de vacunació poblacional al Centre MQ de Reus, situat al carrer Gaudí número 3. En el centre hospitalari s'administraran únicament terceres dosis de record per tal de reforçar l'estratègia de vacunació. El nou espai diposarà de dos punts d'inoculació i tindrà una capacitat per punxar 300 dosis diàries. L'equipament estarà obert de les vuit del matí fins a les dues del migdia aquesta setmana i cal demanar cita prèvia per vacunar-se.