Obertes les inscripcions per al Nadal Multiesportiu de Reus: gratuïtes i amb aforament limitat

Les activitats es desenvoluparan entre el 27 de desembre i el 4 de gener

Actualitzada 22/12/2021 a les 15:59

La regidoria d'Esports i Reus Esport i Lleure recorda que les activitats del Nadal Multiesportiu es desenvoluparan complint amb les mesures de prevenció de la pandèmia i amb aforament limitat. Les activitats són gratuïtes i el termini de insciure's-hi ja està obert. Estan dirigides al públic infantil i juvenil i tindran lloc entre el 27 de desembre al 4 de gener, coincidint amb les vacances escolars. S'organitzen de forma descentralitzada a les instal·lacions esportives municipals i indrets a l'aire lliure de la ciutat per adaptar-se a les mesures sanitàries vigents.

Les inscripcions es poden fer a l'enllaç http://reusesport.cat/nadal-multiesportiu-reus on hi ha tota la graella d'activitats per dies o directament al web inscripcions.reus.cat. Es podrà gaudir de les següents activitats: Kahoot i ritmes i balls, bàsquet, futbol sala i karate, gimcana esportiva, hoquei patins i patinatge, orientació, ciclisme, pales i bàdminton, flag i korfball, curses a peu, tennis taula, atletisme, voleibol i jocs de pistes.

Els espais on es realitzen les activitats són els següents: Cruyff Court; Escola Alberich i Casas; Club Tennis Taula Ganxets de Reus; Parc de les Famílies; Parc de Mas Iglesias; Passeig de la Boca de la Mina; Pavelló Olímpic Municipal; polilleuger Alberich i Casas; polilleuger Cèlia Artiga; polilleuger Ciutat de Reus i polilleuger Joan Rebull.

El Nadal Multiesportiu amplia l'oferta esportiva a la ciutat durant aquestes dates perquè els infants i joves puguin gaudir d'unes jornades de jocs, desafiaments i activitats lúdiques i esportives, en horari de matí, per tal que puguin aprofitar la tarda amb la resta d'oferta de Nadal que ofereix la ciutat