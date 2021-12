Tots els colors del mercat

L'artista reusenca Montserrat Massó Urgellès exposa la mostra d'olis 'Pintant el mercat'

El passat 13 de desembre es va inaugurar al Mercat Central de Reus l'exposició Pintant el mercat, de l'artista reusenca Montserrat Massó Urgellès. Es tracta d'una mostra de 29 quadres pintats a l'oli que recullen escenes del mercat reusenc i del mercadet ambulant, així com d'alguna altra ciutat.

«M'agrada pintar mercats perquè tenen vida, llum, color i moviment, i és una cosa que no trobo en altres escenaris», explica la Montserrat. L'artista és graduada a l'Escola d'Arts i Oficis de Tarragona, i va treballar de mestra a Salou. La pràctica de la pintura a l'oli la va adquirir pintant paisatges pels voltants de Reus amb el seu oncle, el pintor Urgellès. Així i tot, reconeix que l'olor de pintura l'ha acompanyat des de ben petita: «l'Avi Pere de Riudoms ja era pintor, encara que ell es dedicava a pintar parets. Tenia un petit taller a sota de casa i recordo com m'agradava observar-lo, sobretot quan preparava les sanefes. Les dibuixava, les retallava i feia plantilles».

La primera formació artística recorda, la va rebre de petita, sent encara una nena, «aprenent a dibuixar a l'estudi de la Magda Nogués, al carrer de Monterols». Després va passar moltes hores pintant amb l'oncle, que havia marxat de jove a viure a l'estranger i va tornar quan ella tenia disset anys: «Amb ell sortíem al camp, i vaig aprendre a pintar quadres al natural». Dels anys posteriors de formació a l'Escola d'Art de Tarragona en recorda sobretot la influència de la Magda Folch, a qui defineix com «una professora que em va marcar». Sempre a la recerca d'espais i motius per pintar, posteriorment la Montserrat es va apuntar a un grup de pintura del Centre de Lectura, amb qui també va estar força anys dibuixant.

«Però, per la meva feina de mestre, no disposava de gaires hores per investigar, pintar i dibuixar, així que vaig decidir enfocar el meu treball als mercats». Així va néixer la sèrie que ara s'exposa per primera vegada al Mercat Central, i que recull moments del dia a dia que ella mateixa havia fotografiat.

Treball recent

Montserrat Massó havia fet una exposició l'any 1982 i havia participat en alguna col·lectiva, però aquesta mostra recull de manera extensa el seu treball en els últims anys.

Ara, els compradors del Mercat Central, a més de contemplar l'obra de la reusenca, poden jugar al joc d'endevinar qui s'hi veu. «M'han explicat casos d'alguna clienta que s'ha reconegut en un dels meus quadres, o d'algun paradista que comenta que hi surt el seu negoci», explica la Montserrat. La pintora admet sentir-se «molt contenta» de poder mostrar la seva obra, i de fer-ho en «un lloc tan adient com és el Mercat». L'exposició Pintant el mercat estarà al Mercat Central de Reus fins al 15 de gener, i es pot visitar dilluns, dimarts, dimecres i dissabte de 8 a 15.30 h. i dijous i divendres de 8 a 20 h. La mostra està exposada al costat de la Peixateria Pepi i de la botiga de Torrons Virginias.