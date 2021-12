L'Ajuntament de Reus reprèn els plens telemàtics

L'alcalde considera que la situació pandèmica demana mesures com aquesta

Actualitzada 21/12/2021 a les 17:37

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha signat aquest aquest dimarts, 21 de desembre el decret per tal que la sessió ordinària del Ple municipal convocada per demà dimecres, 22 de desembre a les 9:00h, se celebri en format 100% telemàtic, com a mesura de prevenció davant l'augment de la incidència de la covid 19. L'alcalde ha signat el decret després que la majoria de membres de la Junta de Portaveus, reunida aquest dimarts, hagi manifestat la convieniència que la sessió es faci per canals digitals per tal de fer compatible les recomanacions sanitàries i el normal desenvolupament de la sessió.

La sessió es rentramsetrà com sempre en directe, i es podrà seguir a través d'aquest enllaç: https://www.reus.cat/PleReusEnDirecte.

L'ordre del dia es pot consultar en aquest enllaç: https://serveis.reus.cat/actes/session/sessionDetail/402871957dc6c659017dc815b29a00e3

El passat 3 d'abril de 2020, l'Ajuntament de Reus ja va celebrar la primera sessió plenària 100% telemàtica del Ple de la corporació. Des del 17 de setembre, l'Ajuntament celebra les sessions en format híbrid, amb la presència física d'alguns regidors i regidores al Saló de Plens i d'altres que poden intervenir a distància per mitjans telemàtics, un format amb el que el consistori va ser pioner.