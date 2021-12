Els Retaules Vivents de Nadal de Reus es faran enguany a l'interior de diferents esglésies

A causa de la situació de pandèmia, es representaran 4 dels 8 retaules: el de la Creació, l'Anunicació a Maria, l'Anunciació als pastors i el Naixement

Actualitzada 21/12/2021 a les 16:10

L'edició d'enguany dels Retaules Vivents de Nadal es durà a terme en esglésies de Reus i es veurà reduïda tant en format com en participants atesa la situació pandèmica. Es representaran 4 dels 8 retaules: el de la Creació, l'Anunciació a Maria, l'Anunciació als pastors i el Naixement, on també es podrà veure l'adoració dels Reis Mags al nen Jesús.

En el retaule de la Creació, enguany es recupera la participació de les ballarines del Col·legi Sant Josep, que l'any passat no van poder participar. I també es recupera la participació dels infants, que l'any passat també va quedar afectada arran de la pandèmia. En total hi participaran 30 nens i nenes els quals la majoria ja havien participat en altres edicions, tot i que també n'hi ha que participen per primera vegada.

Els dies de representació seran:

El 26 de desembre a les 20:00 h a la Prioral de Sant Pere

L'1 de gener a les 20:00 h a la Puríssima Sang

El 2 de gener a les 12:00h a la Parròquia de Sant Josep Obrer.

Els Retaules Vivents estan organitzats pel Patronat Foc Nou, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus, entre d'altres. A banda dels Retaules, l'entitat realitza una altra activitat que es diu «Els Reis a casa» i aquest any serà el segon que es durà a terme. La idea va sorgir el desembre passat, després d'un any tan complicat en la que no s'havien pogut celebrar molts actes, un d'ells la tradicional cavalcada de Reis.

Aquesta iniciativa va tenir molt bona rebuda, i s'ha decidit continuar un any més realitzant els Reis a casa. És un acte que es durà a terme el 5 de gener al vespre i el 6 de gener al matí. Totes les famílies que s'hi vulguin acollir poden enviar un correu electrònic a patronatfocnou@outlook.es.