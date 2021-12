Els Mossos d'Esquadra detenen un home a Reus per receptació i recuperen milers d'euros en material sostret

Els agents van intervenir una furgoneta i van localitzar un magatzem amb material sostret procedent bàsicament del comerç electrònic

Actualitzada 21/12/2021 a les 17:02

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la comissaria de Reus van detenir dimarts passat un home de 42 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Reus, com a presumpte autor d'un delicte de receptació.Els fets van tenir lloc pels volts de les 15.30 hores del passat 8 de desembre quan una patrulla de paisà de la Unitat de Seguretat Ciutadana va observar una infracció per part d'una furgoneta a l'avinguda Onze de Setembre de Reus i van decidir seguir-la.Pocs minuts després, es va aturar per accedir a un magatzem ubicat al carrer Frederic Soler del mateix municipi, moment en què els agents van decidir intervenir amb el suport d'una altra patrulla. Durant l'actuació es van identificar els dos ocupants del vehicle així com el propietari de la nau i també es va comprovar la càrrega que transportava.Es dona la circumstància que cap dels tres identificats va explicar la procedència de la mercaderia; un total de 48 caixes plenes de tota mena de material entre aparells d'electrònica, joguines, roba i cosmètica, la majoria d'empreses del sector del comerç electrònic. Les tres persones van entrar en nombroses contradiccions i incongruències al voltant del material, motiu pel qual es va comissar i traslladar a comissaria per poder efectuar les corresponents gestions de comprovació.Aquests darrers dies s'ha pogut determinar que una part d'aquest material, valorat en 300.000 euros, va ser sostret durant la matinada dels passats dies 1 i 7 de desembre de l'interior de dos camions estacionats a les àrees de descans de l'AP-7 de Castellbisbal (Vallès Occidental) i l'Arboç (Baix Penedès). Actualment es continuen fent gestions al voltant d'una part d'aquesta mercaderia, atès que encara no s'ha pogut determinar qui en són els propietaris.Arran del resultat de les gestions, els mossos van detenir el propietari del magatzem on anava destinada la càrrega mentre que els dos ocupants de la furgoneta estan sent buscats com a presumptes autors d'un robatori amb força a interior de vehicle, furt i danys.Els agents ja han iniciat el procés de devolució de bona part del material recuperat a les empreses afectades que després dels robatoris van presentar la corresponent denúncia.De la seva banda, el detingut va quedar en llibertat dimarts passat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.