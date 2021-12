Els Mercats de Reus obren més hores a prop de Nadal i Cap d'Any

Els dies 23 i 24 de desembre s'amplia l'horari

Actualitzada 21/12/2021 a les 17:17

Com cada any, les vigílies de les festes, els Mercats de Reus amplien l'horari per facilitar les compres i la recollida de les comandes dels clients. Aquesta setmana de Nadal i la que ve, tant el Mercat Central com el Mercat del Carrilet modifiquen l'horari.

Per Nadal, Mercat del Carrilet

El Mercat del Carrilet fa horari extraordinari els dies següents:

Dijous 23 de desembre i dijous 30 de desembre, de 7:30 a 14 h i de 17 a 20:30 h

Divendres 24 i divendres 31 de desembre, de 7:30 a 15 h

La resta de dies, l'horari habitual és de dilluns a dijous i dissabtes de 7:30 a 14 h i els divendres de 7:30 a 14 h i de 17 a 20:30 h.

Per Nadal, Mercat Central

Dijous 23 de desembre i dijous 30 de desembre, de 8 a 20 h

Divendres 24 i divendres 31 de desembre, de 8 a 15:30 h

En el cas del Mercat Central, l'horari d'aquestes setmanes es el següent:

La resta de dies, l'horari habitual és dilluns, dimarts, dimecres i dissabte de 8 a 15:30 h; dijous i divendres de 8 a 20 h.