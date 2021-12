La botiga Prenatal del Raval Santa Anna de Reus abaixa la persiana

El passat dissabte va ser l'últim dia que va romandre oberta

Actualitzada 20/12/2021 a les 19:50

La botiga Prenatal del Raval Santa Anna va abaixar la persiana el passat dissabte. L'establiment de Reus és un dels molts que la companyia està tancant arreu del país.L'empresa va comunicar el passat 24 de setembre el tancament de la botiga al personal i va donar un marge aproximat de tres mesos per intentar liquidar l'estoc a partir del 15 d'octubre fins al dia del seu tancament definitiu: dissabte 18 de desembre.Marta Escuer ha estat venedora trenta-sis anys i mig al local i és la treballadora amb més antiguitat de l'establiment. Escuer assegura que «tot i estar aquí pràcticament tota la vida, anem al carrer. Ara miramen d'intentar cobrar l'atur, perquè això no és cap franquícia».Un seguit de motius han provocat el tancament de botigues de la companyia, entre els quals destaquen la baixa natalitat, la pujada del preu de la llum i dels lloguers i l'increment de les vendes a través d'Internet. La dependenta assegura que tots aquests motius sumen pèrdues insostenibles: «La pandèmia ha afectat notablement i ha propiciat l'augment de les compres per Internet. D'altra banda, la poca gent que s'anima a tenir fills ja no compra cotxets, material o roba nova perquè tenen amics o familiars que els hi cedeixen».Amb el tancament de la botiga a Reus, el cas de Marta Escuer se suma als 285 llocs de treball que el procés de reestructuració de la firma de moda infantil farà desaparèixer a tot l'Estat.La companyia tancarà uns 40 establiments dels 92 en total que hi ha repartits pel territori nacional. Prenatal està especialitzada en productes de «premama» i infantils (des de nounats fins als vuit anys) com roba, accessoris, joguines, cotxets de passeig i viatge, alimentació i material d'higiene i lactància, entre d'altres.